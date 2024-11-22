İlk faiz indirimi ne zaman gelecek? Merkez Bankası sinyali verdi

Piyasalar karar metninden gevşeme mesajı aldı. Karar sonrası Borsa istanbul'da sert yükseliş görüldü. Endeks perşembe gününü yüzde 3,72 kazançla tamamladı. Bu aynı zamanda 4 Mayıs'tan bu yana görülen en sert yükseliş oldu. Bankacılık endeksi 8 ayın en sert artışı ile yüzde 7'nin üzerinde yükseldi.

Karar metninde ilk kez "Politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir." ifadesi yer aldı. Halihazırda yıllık enflasyonun politika faizinin altına gerilemiş olması ve gerilemeye devam etmesinin beklenmesi nedeniyle bu ifadeler bir indirim sinyali olarak değerlendirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fatih Karahan başkanlığındaki toplantısının ardından politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktığını duyurdu. Piyasada beklentiler de bu yöndeydi. Böylece 8 toplantı üst üste faize dokunulmamış oldu.

İLK FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN GELİR?

Uzmanlar, PPK metninin geçen aya göre daha yumuşak olduğunu belirterek, aralık ayı için faiz indirimine kapının açık olduğunu ifade etti.

Beklentilerin üzerinde gelen ekim ayı enflasyonunun ardından faiz indirimi beklentileri büyük ölçekte gelecek yıla sarkmıştı.



İlk faiz indiriminin 2025'in ikinci çeyreğine sarkabileceğine ilişkin az da olsa görüş bulunuyor.



Ekonomistler, söz konusu indirimin büyüklüğü ve tarihi konusunda ortak bir fikre sahip değiller.

Bazı yabancı bankalar da merkez bankasının ilk faiz indirim tarihine ilişkin beklentisini öne çekti.

Faiz indirimini ocak ayında öngören Morgan Stanley, bu beklentisini aralık ayı olarak revize etti.

Citigroup'tan yapılan değerlendirmede de aralık ayında faiz indirimi ihtimalinin arttığı öngörüldü.

"ASGARİ ÜCRET YENİ YILDA PARA POLİTİKASINI ETKİLEYEBİLİR"

Bank of America da yatırımcıları için hazırladığı son raporda, TCMB'nin aralıkta indirim için yeterli alanı olabileceğini ancak ilk adımın ocak ayına sarkabileceğini söyledi.

İlgili raporda, kasım ayına ilişkin enflasyon verilerinde daha fazla iyileşme olması durumunda TCMB’nin aralık ayında 200-250 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirebileceği ifade edildi.

Düşük işsizlik oranları ve son enflasyon sürprizleri nedeniyle acele bir karar alınmayacağının belirtildiği raporda, aralıkta bir faiz indirimi gerçekleşse bile yüksek bir asgari ücret artışı senaryosunda yeni yılda faiz indirimlerine ara verilebileceği aktarıldı.

Uzmanlara göre, enflasyon dinamikleri aşağı gelmezse yapılacak olan bir faiz indirimi enflasyon beklentilerini tekrar artırabilir. Enflasyon önümüzdeki 3-4 ay tekrar artmaya başlayabilir. Bu da riskleri beraberinde getirebilir.