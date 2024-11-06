Piyasalarda Trump etkisi: Altında sert düşüş

ABD'nin yeni başkanı resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump oldu. Piyasalar Trump dönemini fiyatlıyor.

SEÇİM BİTTİ: ALTIN-PETROL GERİLEDİ

Dolar endeksi yüzde 2'ye yakın yükselişle 105 seviyesini aşarak temmuzdan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Dolar; euro, sterlin ve japon yenine karşı da yüzde 1'den fazla değer kazandı.

Borsalar güne pozitif başladı. ABD vadeli piyasalar yüzde 2'ye yakın yükseldi. İlk sonuçların ardından negatif seyreden Avrupa borsaları da pozitife döndü.

Bitcoin 75 bin doları aşarak yeni rekorunu kırdı.

Emtia piyasalarında düşüş görüldü.

Brent petrol yüzde 1'i aşan geri çekilmeyle, 75 doların altına sarktı. Altın ise yüzde 1'e yakın geriledi.

GRAM ALTIN 3.000 TL'NİN ALTINA İNDİ: ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Trump öncesinde belirsizlikle yükselişe geçen altın fiyatlarında, hem tahvil faizlerinin yükselmesi hem de savaş ortamının azalacağı beklentisiyle geri çekilme yaşandı.

Ons altın 2 bin 730 dolar bandının altına inerken, gram altın fiyatı da 3 bin lira psikolojik düzeyinin altına çekildi.

Analistlere göre, yeniden enflasyonist bir döneme girilyor. Enflasyonist dönemlerin yatırım araçlarındaki genel yansıması ise borsaların yükselmesi şeklinde olabilir. Trump'ın kazanacağı beklentisi doları güçlendirdiği için gerileyen altın fiyatındaki bu düşüş, sınırlı olabilir. Piyasalarda tarım emtialarinda satış baskısının bir süre daha devam etmesi öngörülüyor. Borsalar ve emtialar tarafında dalgalı ve belirsizliğin nispeten arttığı bir dönem bekleniyor.