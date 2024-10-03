Yılda yaklaşık 27 bin kadın meme kanserine yakalanıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından meme kanserinde erken teşhisin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla "1-31 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" olarak belirlendi.

Meme kanserine karşı risk faktörlerini tanımak ve temkinli olmak önem taşıyor. Yaşam tarzı değişiklikleriyle riskleri azaltmak mümkün.

50 YAŞ ALTI KİŞİLERDE ARTIŞA GEÇTİ

Meme kanseri vakaları dünya genelinde genç kadınlarda artıyor.

ABD'de yayımlanan bir rapor, meme kanserinin 50 yaş altında arttığını ancak hastalıktan kaynaklanan ölüm oranının düştüğünü ortaya koydu. Öte yandan ırklara göre oranların değiştiği belirtildi.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Meme kanseri tehlikesinde hayati önem taşıyan belirtiler şöyle sıralanıyor:

-Meme ve koltukaltı bölgesinde ele gelen ağrısız kitle-Meme cildinde kızarıklık, kabuklanma veya yara oluşması-Meme ve meme ucu boyutunda veya şeklinde değişiklik-Memede içeri doğru çöküntü-Meme ucunda akıntı-Göğüs damarlarında belirginleşme ve büyüme-Memede ağrı.

Erken tanı konulan hastaların tedavisinde yaklaşık yüzde 80'lere varan meme koruyucu cerrahi yapılabiliyor. İleri hastalık durumlarında önce ilaç tedavisi ile kanser küçültülüp, daha sonra meme koruyucu cerrahi uygulanabiliyor.

MEME KANSERİNDE ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR

Dünya Sağlık Teşkilatı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı verilerine göre; meme kanseri, kadınlarda yeni tanı konulan kanserler arasında yüzde 23,8 ile ilk sırada yer alıyor. Her 8 kadından birinin yakalandığı meme kanseri tedavisinde, erken tanının önemi çok büyük. Erken teşhis edildiğinde tedavi ile hayatta kalma oranı yüzde 90'a ulaşabiliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Kanser Kontrol Programı" ile meme kanserinde erken teşhis oranlarında büyük artış sağlandı.

Kadınların meme kanserinin risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri konularında bilgilendirilmesi, kanserden korunacak sağlıklı yaşam koşullarına yönlendirilmesi önem taşıyor. Klinik meme muayenesinin 20 yaştan itibaren 2 yılda bir; 40 yaştan itibaren yılda bir kez yaptırılması gerekiyor.

Mamografinin ise 40-69 yaş arası kadınlarda 2 yılda bir kez yaptırılması vurgulanıyor.