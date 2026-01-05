ABD’nin Venezuela saldırısının politik arka planında ne var?

ABD’nin 3 Ocak günü gerçekleştirdiği Venezuela saldırısı birçok açıdan değerlendirilmesi gereken çok önemli ve daha önce örneği olmayan türde bir uluslararası gelişme.

Uluslararası hukukun ve kural temelli küresel düzenin ortadan kalktığı bir dönemde yaşanan bu saldırının sonuçlarını ve dünyanın birçok noktasında yaratacağı etkilerini görmeye devam edeceğiz.

Ama öncelikle bu saldırının Trump yönetimindeki ABD açısından ne anlama geldiğini görmek gerek. Bunun için irdelenmesinde yarar olan belge Kasım 2025’te açıklanan Ulusal Güvenlik Stratejisi’nin (UGS) “Batı Yarımküre”, yani kuzeyden güneye tüm Amerikan kıtasını içeren başlığı.

UGS’nin Batı Yarımküre ile ilgili en temel hedefi son dönemde zayıflayan Amerikan üstünlüğünün yeniden tesis edilmesi. 1830 tarihli Monroe Doktrini’ne atıfta bulunan UGS, Trump yönetiminin bu doktrine tamamlayıcı, ilave bir yaklaşım içinde olacağını ve ABD’nin güvenliğini tehdit eden gelişmelere izin vermeyeceğini vurguluyor.

ABD Başkanı Donald Trump da Venezuela Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanışına ilişkin ayrıntıları paylaştığı basın toplantısında, Monroe Doktrini’ne atıfta bulunmuş ve kendisinin attığı bu adımdan sonra Donroe Doktrini’nden bahsedilebileceğini kaydetmişti.

Trump yönetiminin Batı Yarımküre politikasının diğer en önemli unsurlarından biri de kıta dışından bu bölgeye gelen, stratejik noktaları ele geçiren ülkelere izin verilmeyeceği oldu. İsim vermeden Çin’in Latin Amerika’ya yönelimini gündeme getiren UGS, yabancı aktörlerin bugün ve gelecekte Amerikan ekonomisi ve güvenliğine tehdit olmasını önleyecek politikalara devam edileceğini de kaydetti.

Venezuela’nın en yakın müttefikleri arasında Çin’in olması, Çin’in Panama dahil kıtanın birçok stratejik noktasında lojistik ve deniz ulaşımına ilişkin ayrıcalıklar elde etmesi Trump yönetiminin 2017-2021 arasındaki ilk döneminde de gündemde tuttuğu bir konuydu.

İkinci dönemin daha ilk senesi bitmeden Venezuela’da bu adımın atılması, Trump yönetiminin geri kalan döneminde de bu politikayı agresif bir şekilde sürdüreceğini gösteriyor.

AMERİKAN ORDUSU BATI YARIMKÜREDE YENİDEN KONUŞLANIYOR

UGS, kıtada ABD ile uyumlu çalışacak ülke ve liderlere odaklanılmasını, bunların sayısının artırılması gerekliliğine vurgu yapıyor.

Washington’a göre, Venezuela’nın yanı sıra Kolombiya’da yerleşik terör örgütlerinin yaydığı şiddet ortamından tüm Orta Amerika olumsuz etkileniyor. Ekvador, Meksika gibi ülkelerin yaşadığı sorunun temelinde bu terör ortamının olduğu, ABD’nin Panama, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador ve El Salvador gibi bölge ülkeleriyle bu konuda işbirliği yaptığı biliniyor. Latin Amerika’da Arjantin, Şili, Paraguay gibi ülkelerle ABD’nin yakın işbirliği bulunuyor.

UGS de düzensiz kitlesel göçlerin önlenmesi, narko-terörizm ve diğer sınır aşan suç örgütleriyle mücadele edilmesi için tüm bölge ülkeleriyle çalışılması gerektiğini kaydediyor ve Amerika’nın kıtadaki askeri varlığını buna göre yeniden şekillendirmesi gerektiğini vurguluyor.

ALARM VERİCİ BİR GELİŞME

Venezuela örneğinde olduğu gibi askeri yöntemlerin bundan sonra da devrede olacağı UGS’nin satır aralarında görülen bir durum.

Trump da basın toplantısında buna işaret ederken, Amerikan çıkarları kapsamında “Donroe Doktrini”nin uygulanmaya devam edeceğini belirtti. Basın toplantısında öne çıkan iki ülke Küba ve Kolombiya oldu.

Kolombiya da mart ayında meclis, mayıs ayında da cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleşecek. ABD’nin bu seçim sonuçlarını bekleyeceği tahmin ediliyor. Küba ise daha zorlu bir seçenek.

Soğuk Savaş döneminden bu yana coğrafi yakınlığı nedeniyle ABD’nin tehdit sıralamasında üst noktada yer alan Küba hakkında da konuşan Trump, bu ülkeye ve halkına yardım etmek istediklerini, ABD’nin çevresinde iyi komşularla yaşamak istediğini kaydetti.

Nicolas Maduro’nun yakalanması ve ABD’de mahkemeye çıkartılacak olmasının başta Amerika kıtası olmak üzere tüm dünyada Amerikan karşıtı politikalar izleyen ülkeler açısından alarm verici bir gelişme olduğunu söylemek yanlış olmaz.

MARCO RUBİO’NUN DİKKAT ÇEKEN ROLÜ

Amerikan yönetim sisteminde Dışişleri Bakanı önemli bir rol oynar.

Marco Rubio da bu rolü fazlasıyla etkin bir şekilde ama aynı zamanda çok da ön plana çıkmadan gerçekleştiren bir dışişleri bakanı statüsünde. Bakanlık görevinin yanı sıra 1 Mayıs 2025’ten bu yana Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Beyaz Saray’ın önemli aktörleri arasında yer alan Rubio, yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi’nin de mimarları arasında gösteriliyor.

Rubio, 19 Aralık’ta düzenlediği kapsamlı basın toplantısında ABD’nin Batı Yarımküre’de üstünlüğünü yeniden kurmasına odaklandıklarını ve bunu öncelik olarak uyguladıklarını kaydederken, UGS’nin yazımında bizzat yer aldığını da açıkladı.

Rubio’nun Amerika kıtasında yönelmesinin kişisel nedenleri de bulunuyor. Küba’dan kaçan bir ailenin çocuğu olarak Miami’de doğan ve büyüyen Rubio, 2010’da Florida Senatörü olarak önde gelen siyasetçiler arasına girdi.

Rubio, başta Küba olmak üzere Amerika kıtasındaki gelişmeleri hep yakından izleyen ve Amerikan politikalarını bu alana yönlendirmeye çalışan bir siyasetçi olarak dikkat çekti. Dışişleri Bakanı olduktan sonra da Trump ile en uyum içinde çalışan yetkililerden biri oldu. Trump’ın Avrupa’dan uzaklaşan, Çin’i en önemli tehdit olarak gören yeni dış politikasının oluşturulmasında da etkin rol oynadı.

Rubio, Ukrayna ve İsrail-Filistin savaşı gibi Trump yönetiminin sonlandırmaya çalıştığı dosyaları Özel Temsilci Steve Witkoff ve damat Jared Kushner’e bırakırken, kendi mesaisini büyük ölçüde Amerika kıtasına vakfetti.

3 Aralık’ta Brüksel’de yapılan NATO dışişleri bakanları toplantısına da katılmayan Rubio’nun o günlerde Venezuela dosyası üzerine odaklandığı ancak şimdi saldırının gerçekleşmesinden sonra ortaya çıkan bir ayrıntı oldu.