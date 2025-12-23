Akdeniz’de Türkiye karşıtı ittifak ne anlama geliyor?

Geçen hafta bu sayfada yazılan haberin başlığı “Akdeniz’de tehlikeli yakınlaşmalar” olmuştu.

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) geliştirdiği üçlü ittifakın enerji ve ticaret boyutundan hızla uzaklaşıp askeri ve güvenlik yapısına dönüşmesini konu eden yakınlaşmanın somut hali dün Kudüs’te görüldü.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ve GKRY lideri Nikos Christodoulides, dün düzenledikleri 10. liderler zirvesinde, son 10 yılda hızla geliştirdikleri güvenlik işbirliğini derinleştirme kararı aldılar ve “üçlü ittifaklarının sınırları olmadığını” ilan ettiler. Özellikle Netanyahu, -Türkiye’nin adını anmadan- bu işbirliğinin Türkiye’nin Akdeniz’deki varlığına karşı olduğunu hiç de diplomatik olmayan bir söylemle dile getirmekten kaçınmadı.

Zirvede konuşulan konular kadar önemli olan Yunanistan ve GKRY liderinin, son iki yılda 70.000 sivil Filistinliyi öldüren ve açık bir soykırım suçu işleyen Netanyahu ile böyle bir fotoğrafı vermeleri. Yunanistan’ın tarihsel olarak Filistin meselesine yakınlığını bir çırpıda unutması ve 7 Ekim 2023 sonrası tamamen İsrail destekçisi bir pozisyona gelmesi sadece jeopolitik değişimlerle açıklanabilir olmaktan uzak.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (IIC) tarafından hakkında insanlığa karşı suç işleme suçlarından yakalama kararı çıkarılan ve insanlık vicdanında hiçbir ahlaki karşılığı kalmamış olan Netanyahu ile böyle bir pozu verebilen Mitsotakis ve Christodoulides, bunu kendi ve AB kamuoylarına izah etmekte zorluk yaşayacaklardır.

GÜVENLİK İŞBİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRME KARARI

Zirvenin iki önemli gündem maddesi de Türkiye ile ilgiliydi. Birincisi üç ülke arasında giderek artan güvenlik işbirliğinin derinleştirilmesi, diğeri ise Türkiye’ye karşı uluslararası düzeyde yürütülecek politikaların ve söylemlerin uyumlaştırılması.

İsrail, Yunanistan ve GKRY arasındaki üçlü işbirliğinin temelleri 2000’li yılların başında Doğu Akdeniz’de hidrokarbon rezervlerinin tespit edilmesiyle atıldı. İsrail ve GKRY, Doğu Akdeniz’de ekonomik münhasır alanlarını belirleyen deniz yetkilendirme anlaşmalarını imzaladılar ve Kıbrıs adasının güney bölgelerinde yoğunlaşan doğalgaz rezervlerini uluslararası petrol şirketlerinin işletmesine açtılar.

Bu işbirliği daha sonra EastMed adı verilen ve Doğu Akdeniz’de Türkiye dışındaki tüm kıyıdaş ülkeleri kapsayan bir foruma dönüştü. Forumun amacı çıkarılacak doğalgazın Akdeniz üzerinden boru hatlarıyla Avrupa pazarlarına taşınması ve bunu yaparken de Türkiye ve Kıbrıs Türklerini tamamen devre dışı bırakmaktı.

208-2020 seneleri arasında Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz gerilimi de bu nedenle ortaya çıktı.

Yunanistan, toplam yüzölçümü 12 kilometrekare kadar olan Meis Adası için 40.000 kilometrekareye varacak münhasır ekonomik alan talep ederken GKRY de adanın diğer sahipleri Kıbrıs Türkleri’nin haklarını tamamen görmezden geliyorlar.

Aynı dönemde Türkiye’nin İsrail ile ilişkilerinin tamamen bozulmasından faydalanan bu üç ülke ittifak arayışlarını hızlandırdılar.

EGE ADALARINA İSRAİL FÜZESİ

İsrail ve Yunanistan arasında adım adım gelişen askeri işbirliği, son dönemde kurumsal bir hale dönüştü. Taraflar arasında 2015’te imzalanan Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması, İsrail askeri birimlerinin Yunanistan topraklarında faaliyetlerine izin verdi.

İsrailli pilotların eğitim için Yunan hava sahasını kullanmaları, taraflar arasında karşılıklı eğitim ve tatbikat programlarının yürütülmesi bu işbirliğinin ilk aşamasını oluşturdu. GKRY’nin de katılmasıyla üçlü ittifaka dönen askeri işbirliğinin yeni aşamaları ise daha kaygı verici.

Yunanistan ve GKRY, İsrail’den almaya karar verdikleri yüksek teknoloji ve orta-uzun menzilli füzeleri tam da Türkiye’nin karşısına gelecek şekilde konuşlandırma aşamasındalar. Yunanistan’ın değişen hava savunma konsepti kapsamında Ege adaları ve Meriç Nehri boyunca bu füzeleri konuşlandıracağı, bunların 2026 ortasına kadar işlevsel hale geleceği belirtiliyor.

Tarafların atmayı planladığı diğer bir adım ise Akdeniz’de görev yapacak hızlı müdahale gücü kurmak. Zirve sırasında yapılan açıklamalarda bu konunun üzerine çalışıldığı kamuoyuna duyuruldu. Eğer bu plan somutlaşırsa üç ülkenin hava be deniz unsurlarından oluşacak 2.500 kişilik bir müdahale gücü Doğu Akdeniz’de görev yapacak ve tarafların ulusal çıkarlarını koruyacak.

ABD KATILACAK MI?

Üç liderin üzerinde durdukları bir başka unsur uluslararası düzeyde Türkiye’ye karşı izlenecek politikaların uyumlaştırılması oldu.

Bunun en önemli simgelerinden biri ABD’nin de üçlü ittifak toplantılarına katılımının sağlanması ve böylece 3+1 formatına geçilmesi. Amerikan petrol şirketlerinin Doğu Akdeniz’de etkinliklerini sürdürmesi ve Washington’un genel olarak enerji işbirliğine ilişkin süreçleri desteklemesi, bu üç ülkenin Türkiye’ye karşı kullanmak isteyecekleri önemli bir koz olarak görünüyor.

Yunanistan, İsrail ve GKRY’nin gündeminin diğer başlığı ise Türkiye’nin yerli savunma sanayindeki ilerlemeye karşı ortak cephe geliştirmek. Bu hem üç ülke arasında yeni teknolojik ve sanayi işbirliğini gerektiriyor hem de ABD ve Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye silah tedariğinin engellenmesini içeriyor.

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, 2022 senesinde Türkiye’ye F-16 savaş uçağının satılmasını engellemek istemiş ama başarılı olamamıştı. Yunan Başbakanı, geçen sene Eurofighter satışı için İngiltere ve Almanya üzerinde baskı kurmuş ama satışı engelleyememişti.

Şimdi benzer bir çalışmayı Netanyahu yapıyor. Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına dönmesini ya da satışını engellemeye çalışan İsrail Başbakanı’nın 29 Aralık’ta yapacağı Beyaz Saray ziyaretinde bu konuyu da Trump yönetiminin gündemine getirmesi öngörülüyor.