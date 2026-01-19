Davos’un “Diyalog Ruhu” sorunları çözmeye yetecek mi?

Uluslararası diplomasinin bu haftaki merkezi İsviçre’nin Davos kenti olacak.

1971’den bu yana gerçekleştirilen Davos Ekonomik Forumu, devlet ve hükümet başkanları, önde gelen iş insanları ile ekonomistler ve uluslararası ilişkiler uzmanlarının küresel ekonomik ve siyasi sorunları rahat ve açık bir ortamda tartışmalarına zemin sağlaması açısından yıllar içinde önem kazandı.

Davos’ta tartışılan konuların zaman içinde ekonomik ve siyasi düzenin şekillenmesine yol açan gelişmelere yol açması, özellikle belirsizlik ve kural tanımazlığın ön plana çıktığı dönemleri etkilemesi açısından dikkat çekici oldu.

19-23 Ocak günlerinde toplanacak bu seneki Davos Ekonomik Forumu da tam da bu açıdan büyük dikkat çekecek.

Toplantıyı düzenleyenler bu seneki temayı “Diyalog Ruhu” olarak seçtiler. Bunun tesadüfi olmadığı ortada. Normalde küresel entegrasyon, iklim değişikliği, kalkınma gibi konulara odaklanan Davos, dünyanın giderek artan seviyede tehdit edici halinden ciddi şekilde kaygılanmış olmalılar.

3000’e yakın kişinin katılacağı toplantılarda zor zamanlarda küresel ekonomik büyüme, yapay zeka ve dijitalleşme gibi konularda ele alınacak ancak jeopolitik güçlükler, devam eden çatışmalar, kaygı verici silahlanma gölgesinde…

ABD KALABALIK HEYETLE KATILIYOR

Sorunların çözümünün tek yolunun diyalog, diplomasi ve müzakere olduğu fikrinin işleneceği toplantıların en önemli katılımcısının ABD Başkanı Donald Trump olması bu seneki Davos’u daha ilginçleştiriyor.

Trump bu seneki toplantılara yanında Dışişleri Bakanı Marco Rubio, özel temsilci Steve Witkoff, damadı Jared Kushner, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’in de aralarında olduğu oldukça kalabalık bir heyetle katılacak.

Amerikan heyetinin hem ikili görüşmeler hem de Trump’ın 21 Ocak’ta yapacağı konuşma aracılığıyla küresel jeopolitik, siyasi ve ekonomik konularda çok önemli mesajlar vereceği öngörülüyor.

Trump’ın Davos’ta yapacağı konuşmada Gazze’de oluşturulan Barış Kurulu’nu da ayrıntılı olarak açıklaması öngörülüyor.

TRUMP NE MESAJ VERECEK?

Trump’ın Davos çıkarmasının küresel düzene ilişkin giderek derinleşen kaygıların gölgesinde gerçekleşiyor olması bu mesajların önemini daha da artırıyor.

3 Ocak Venezuela operasyonu ile 1945 sonrası kurulan düzeni yıktığını, Grönland’a askeri tehditleri ile 1949’da kurulan NATO’nun geleceğini tehlikeye attığını, dünyada hoşuna gitmeyen her durum karşısında yüksek gümrük tarifeleri uygulayarak ekonomik savaş başlatacağını gösteren Trump’ın Davos’ta hangi yeni konuları gündeme getireceği, hangi tehditlerde bulunacağı merak konusu.

Trump, en son Grönland’a destek açıklamasında bulunan ve sembolik sayıda da olsa asker gönderen Avrupalı ülkelere yüzde 10 ilave gümrük uygulanacağını açıklamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer AB liderleri Grönland konusunda geri adım atmayacaklarını açıkladılar ve Washington’un tarife yaptırımına nasıl yanıt verileceği konusunda müzakere içindeler.

Macron’un yanı sıra aralarında Almanya Şansölyesi Friedrich Werz, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen gibi birçok Avrupalı liderin de Davos’ta olacak olması ve Trump ile görüşme olasılıkları ilgi çekici sahnelerin çıkmasına neden olabilir.

Davos’ta diğer bir önemli görüşme Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında gerçekleşecek.

İki liderin Witkoff’un taslağını hazırladığı 20 maddelik anlaşma metninin uygulanmasına dönük konuları ele alması bekleniyor. Trump’ın son açıklamalarından birinde anlaşmanın önündeki engelin “Zelenski” olduğunu iddia etmesi Davos görüşmesinin ilginç bir şekilde gelişmesine neden olabilir.

SURİYE LİDERİ ŞARA DA DAVOS’TA

Davos’un bu seneki katılımcıları arasında Suriye geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed al-Şara da bulunuyor. Eğer son dakikada iptal etmezse Şara, Davos’ta ülkesinin yatırım ihtiyaçlarını anlatabilecek iyi bir olanak bulacak.

Geçen sene BM Genel Kurulu’na katılarak uluslararası tanınma açısından büyük bir adım atan Şara’nın Davos’ta da küresel şirketler ve işadamlarına Şam yönetiminin attığı adımlar hakkında bilgi vermesi, ülkenin yeniden yapılanması için yatırım fırsatlarını aktarması bekleniyor.

Şara’nın muhataplarına SDG ile Şam yönetiminin dün akşam üzerinde uzlaştıkları açıklanan ateşkes ve sonrasında atılacak adımlar konusunda bilgi vermesi açısından Davos zemini uygun bir fırsat olacak.

Davos’un bu seneki katılımcıları arasında Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Khachaturyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yer alıyor.