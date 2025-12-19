GKRY’den Akdeniz’de tehlikeli yakınlaşmalar: Fransa, İsrail ve Yunanistan’la ortak cephe mi kuruluyor?

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), 1 Ocak 2026’ta AB dönem başkanlığını 6 aylığına üstlenecek. Bunun öncesinde GKRY lideri Nikos Christodoulides, son birkaç haftadır yoğun bir diplomasi trafiği içerisine girdi.

Önde gelen AB başkentlerini dolaşan Christodoulides’in ilk amacı dönem başkanlığı gündemini netleştirmek ve 6 aylık sürede atılacak adımları belirlemek. Kıbrıs Rum liderinin diğer amacı ise askeri ve savunma sanayi alanında Avrupalı ülkelerle işbirliğini artırmak, ordusunu güçlendirmek ve bölgesel ittifaklar oluşturmak.

Bu süreci büyük bir eşgüdüm içinde gerçekleştiren Yunanistan ve GKRY’nin askeri politikalarının temelinde Türkiye karşıtlığı olduğu bir gerçek. Bu yüzden attıkları adımlar Ankara tarafından çok yakından takip ediliyor.

FRANSA İLE ASKERİ İŞBİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

GKRY’nin bu süreçteki en ciddi girişimi Fransa ile 15 Aralık’ta imzaladığı Stratejik Ortaklık anlaşması oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Christodoulides’in imza attıkları anlaşma, iki ülke arasında son 10 yıldır giderek gelişen ilişkileri stratejik bir boyuta taşıyor ve özellikle askeri işbirliği ve savunma alanlarına odaklanıyor.

Fransa ve GKRY, ilk savunma işbirliği anlaşmasını 2017’de imzalamışlardı. 2020’de yürürlüğe giren anlaşma kapsamında özellikle deniz kuvvetleri arasında işbirliğini başlatan iki ülke, yakın bir zamanda Savunma İşbirliği ve Kuvvetler Statüsü Anlaşması (SOFA) adını verdikleri yeni ve daha kapsamlı bir anlaşmaya imza atacaklar.

Basında çıkan haberlere göre Fransa, bu anlaşma uyarınca GKRY’de askeri üslerden kalıcı olarak yararlanabilecek ve hatta Larnaka yakınlarındaki Mari Deniz Üssü’nü büyük tonajlı Fransız savaş gemilerinin kullanımına uyacak şekilde güncellenmesine katkıda bulunacak.

Fransa’nın Doğu Akdeniz’e uzun süredir büyük bir ilgi duyduğu biliniyor. Yunanistan ile de stratejik ortaklık ilişkisi içinde olan ve savaş uçakları ile savaş gemileri satan Fransa, bu iki ülke aracılığıyla bölgede kalıcı olma peşinde.

Fransa ile GKRY’nin işbirliğini artıracakları diğer bir alan ise savunma sanayi. Hem ikili hem de AB çatısı altındaki mekanizmalardan yararlanmayı içeren işbirliği sayesinde GKRY’nin silah ve diğer askeri envanterini modernize etmeyi amaçladığı öngörülüyor.

Müzakerelerin tamamlanmasının ardından SOFA’nın 2026 başlarında imzalanması öngörülüyor.

İSRAİL VE YUNANİSTAN İLE AKDENİZ GÜCÜ İDDİASI

Yunan ve İsrail basınında çıkan diğer ilginç ve kaygı verici gelişme ise GKRY’nin İsrail ve Yunanistan ile Doğu Akdeniz’de görev yapacak 2.500 kişilik ortak hızlı reaksiyon gücü kurmayı planlıyor olmaları.

Üç ülkenin hava kuvvetleri komutanlarının Lefkoşa’da bir görüşme yaptıkları ve gücün nasıl oluşturulacağına ilişkin ayrıntıları ele aldıkları da basında yer alan haberler arasında. Bu konunun 22 Aralık’ta Kudüs’te gerçekleşmesi beklenen İsrail-GKRY-Yunanistan üçlü liderler zirvesinde ele alınması bekleniyor.

Ortak noktaları Türkiye karşıtlığı olan bu üç ülke, bir yandan Türkiye ve Kıbrıs Türkleri’ni Doğu Akdeniz’de izole etmeye çalışırken diğer yandan askeri işbirliğini artırıyorlar.

Kurulacağı iddia edilen bu gücün, Doğu Akdeniz’deki üç ülkenin mevcut ve gelecekteki projelerini koruma amacının yanı sıra Türkiye’nin askeri varlığına bir yanıt olacağı da değerlendiriliyor.

GKRY’DEN NATO ÖNERİSİ

GKRY’nin bu son adımlarının zamanlaması da ilginç mesajlar veriyor.

AB dönem başkanlığının hemen öncesinde atılan bu adımlar, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile yeni bir müzakere sürecinin zemininin değerlendirildiği bir döneme rastlaması açısından da önem taşıyor.

KKTC’de yeni dönemin başlamasının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs özel temsilcisi Maria Angela Holguin adaya göndermiş ve ilk üçlü görüşme gerçekleşmişti. Tarafların şu ana kadar pozitif mesajlar vermeleri ilgili taraflarca not edilen bir unsur olmuştu.

Christodoulides’in AB dönem başkanlığı nedeniyle Türkiye ve Kıbrıs Türklerine dönük ılımlı mesajları da bu kapsamda değerlendirilmişti. Rum lider, AB’nin kurumsal ilişkilerine sekte vurmamak adına aday ülke statüsündeki Türkiye’yi toplantılara davet edeceğini kaydetmişti.

Rum lider, tam da bu süreçte Türkiye-AB ilişkileri açısından ilginç bir öneride bulundu. Christodoulides, GKRY’nin NATO’nun Barış İçin Ortaklık (BİO) programına katılımı karşılığında Türkiye-AB ilişkilerinin bazı alanlarında ilerleme sağlama daha doğrusu ülkesinin vetosunu kaldırma önerisini dile getirdi.

Almanya’yı ziyareti sırasında Şansölye Friedrich Werz’e bu öneriyi aktaran ve destek isteyen Christodoulides, hangi konularda vetoyu kaldıracağına ilişkin ayrıntı vermedi.

Türkiye, Kıbrıs sorunu nedeniyle GKRY’nin NATO programlarına katılımını engelliyor ve NATO-AB işbirliğinde de kısıtlamalar gündeme getiriyor. GKRY de Türkiye’nin AB’nin güvenlik ve savunma sanayi ile ilgili programlarına ve mekanizmalarına katılımını engelliyor. Bu kapsamda en son Avrupa için Güvenlik Eylemi (SAFE) programından Türkiye’nin yararlanmasını engellemişti.

GKRY’nin 6 ay sürecek dönem başkanlığı boyunca Kıbrıs sorunu ve Akdeniz’e ilişkin politikalarını AB politikaları haline dönüştürme çabasını sürdüreceği öngörülüyor. Ancak başta Almanya olmak üzere AB içinde birçok ülkenin Türkiye ile güvenlik, enerji ve bağlantısallık gibi işbirliği alanlarını ilerletme arayışında olması GKRY’nin amaçlarına ulaşmasını engelleyebilecek bir durum gibi görünüyor.