Grönland kaç para eder?

ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro ve eşini askeri bir operasyonla Caracas’ta yakalayıp kaçırmasının dünyada yarattığı şok henüz geçmeden Grönland dosyasının açılması başta Avrupa olmak üzere yeni alarm dalgalarına yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump, ilk başkanlık döneminden bu yana aklında olan Grönland’ı bu kez ele geçirmeye daha kararlı görünüyor.

Topraklarının yüzde 80’i buzla kaplı, yaklaşık 2,1 milyon kilometrekarelik bu devasa adayı Amerika’nın ulusal güvenliği açısından çok büyük stratejik değer olarak gören Trump, Beyaz Saray sözcüsü aracılığıyla askeri seçeneğin de masada olduğu mesajını verdi.

Ancak adanın yaklaşık 300 yıldır Danimarka’ya ait olması, Danimarka’nın da bir NATO müttefiki olması süreci hem ABD-Avrupa ilişkileri hem de ittifakın geleceği açısından çok daha karmaşık hale getiren unsurlar.

NATO ve Avrupa’da yükselen tepkileri yumuşatmak isteyen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD’nin adayı ele geçirmek değil “satın almak” olduğunu yineledi. Danimarka ise geçmişte birçok defa söyledikleri gibi satılacak toprakları olmadığını vurguladı.

Ancak Danimarka ve onun Avrupalı müttefiklerinin karşısında bu kez çok daha kararlı, güçlü ve gözünü karartmış bir Trump yönetimi var.

Marco Rubio’nun gelecek hafta Danimarkalı ve Grönland özerk yönetimi yetkilileriyle yapacağı görüşme bu nedenle çok daha önem kazandı.

ABD AÇISINDAN “YAŞAM ALANI” OLARAK GÖRÜLÜYOR

Trump yönetiminin Venezuela operasyonu ile Grönland talebi aslında aynı politik ve stratejik bakış açısının ürünü. ABD, Grönland’ı hem jeopolitik ve güvenlik açısından önemli görüyor hem de ulaştırma yolları ve adanın altyapı zenginlikleri açısından ekonomik bir değer olarak görüyor.

Birçok uluslararası ilişkiler uzmanına göre Trump yönetiminin bu politikası, 20. Yüzyıl başlarında Almanya’da gelişen ve 2. Dünya Savaşı’nın koşullarının oluşmasına neden olan unsurlar arasında sayılan “yaşam alanı” (lebensraum) anlayışına benziyor.

Kavramın politikleşmesi ve askerileşmesi ise Hitler’in liderliği sırasında yaşandı. Almanya’nın bu amaçla Doğu Avrupa’ya saldırması dünya tarihinin gördüğü en kanlı savaşın başlamasına neden oldu.

21. yüzyılın ilk çeyreğinin tamamlanıp ikinci çeyreğine geçildiği bir dönemde dünyada bugün yaşanan gelişmeleri, insanlığın anımsamak bile istemediği tarihi olaylarla karşılaştırmak kimsenin memnuniyetle yapmak isteyeceği bir durum olmamalı, ancak mevcut küresel liderliğin attığı adımlar başka türlü düşünmeyi zorlaştırıyor.

Çünkü ABD’nin attığı bu adımların dünyada diğer güçler tarafından emsal alınması, kural ve hukukun zaten hiçe sayıldığı bir dönemde “orman hukukunun” uluslararası ilişkiler zeminini tamamen ortadan kaldırması uzak olmayan bir olasılık.

Örneğin Çin’in 2027 için projekte edilen olası Tayvan harekatı. Ya da Rusya’nın Ukrayna ile barış yerine askeri operasyonunu daha da genişleterek sürdürmesi. Yine bu kapsamda İsrail’in Orta Doğu’yu yeniden şekillendirme arayışı kapsamında İran ve Suriye başta olmak üzere bölgedeki agresifliğini ve yayılmacılığını derinleştirmesi…

Tam da bu nedenlerle ABD’nin Grönland konusunda izleyeceği politika daha büyük önem kazanıyor.

ABD’nin güvenliği açısından büyük önemde olduğu kaydedilen adanın Rusya ve Çin’in bölgede artan faaliyetlerinin kontrol edilmesi ve olası bir savaş sırasında ABD ana karasının savunulması açısından kritik olduğu Amerikalı yetkililer tarafından dile getiriliyor.

GRÖNLAND 1 TRİLYON DOLAR EDER Mİ?

Grönland’ın bu önemi 2. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında arttı. ABD ve Nazi Almanya’sının adada hakimiyet sağlama çabaların 2. Dünya Savaşı’nın az bilinen boyutlarından birini oluşturuyor.

ABD, savaşın hemen ardından 1946’da adayı almak için girişimde bulundu. ABD’nin o dönemki teklifi tamamı altın olarak ödemek üzere 100 milyon dolarlık civarındaydı. Kopenhag, bugünkü değeri yaklaşık 1,2 milyar dolar eden öneriyi reddetti.

Adanın bugünkü değerinin ise çok daha fazla olduğu sanılıyor. Henüz ABD tarafından ne kadarlık bir teklifte bulunulacağı resmen açıklanmadı ama basına çıkan haberler Grönland’ın değerinin 70 milyar dolara kadar çıkabileceğini gösteriyor.

New York Times gazetesinin geçen sene ocak ayında yaptığı bir haber, adanın değerinin 12 ile 77 milyar dolar arasında olabileceğini iddia etmişti. Ancak bu hesaplamanın ABD’nim daha önce parasını vererek satın aldığı Alaska ve Virgin Adalarına ödenen metrekare üzerinden yapılmış olması hesabın gerçek değeri yansıtmayabileceği kaydedilmişti.

Financial Times gazetesinin Grönland’a ilişkin bir haberi ise adanın nadir elementler ve maden rezervlerinin toplam 1,1 trilyon dolarlık bir zenginliğe işaret ettiğini iddia ediyor. Ancak bunların hepsinin çıkartılamayacak olması, ayrıca maliyetin yüksekliği adanın madensel değerin FT’nin belirlediği rakamın çok altında olacağını gösteriyor.

YA DANİMARKA SATMAZSA?

Ama asıl sorun Danimarka’nın satmaya yanaşmaması. Buna rağmen ABD’nin adayı askeri açıdan kullanabileceği bir başka yol daha var.

ABD ve Danimarka, 1951’de Amerikan silahlı kuvvetlerinin Grönland’da askeri üsler kurma ve işletmesinin yolunu açan kapsamlı bir güvenlik anlaşması imzaladılar. Soğuk Savaş boyunca Sovyetler Birliği’ne karşı hem askeri hem istihbarı amaçlarla kullanılan adada bugün hala bir Amerikan üssü bulunuyor.

ABD ve Danimarka’nın bu anlaşma temelinde adanın kullanımı açısından Washington’a ilave yetkiler veren yeni bir uzlaşmaya varabilecekleri uluslararası ilişkiler uzmanlarının dile getirdiği güçlü bir olasılık.

Böyle bir orta yolun bulunması hem ABD-Avrupa gerilimin engellenmesi hem de NATO ittifakının akıbetine ilişkin kaygıları gidermesi açısından önemli bir seçenek olarak değerlendiriliyor.