Halep operasyonundan hangi sonuçlar çıktı?

PKK’nın Suriye uzantısı konumunda olan YPG, 2011’de başlayan iç savaş boyunca Esad yönetimin çekildiği birçok bölgeyi kontrolüne almış ve yönetmeye başlamıştı.

Halep’te Kürt yoğunluklu mahalleri de 2011 sonrasında kontrol etmeye başlayan YPG, Suriye ordusunun başlattığı operasyon sonucunda yaklaşık 15 sene sonra Halep’ten tamamen çekilmek zorunda kalmış oldu.

Tarihi, ekonomik ve sosyal kökleriyle bölgenin önemli merkezlerinden olan Suriye’nin ikinci büyük kenti Halep’te yaşananlar önemli sonuçlar ve tespitlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

HALEP MERKEZİ YÖNETİMİN KONTROLÜNDE

Hem bölge de hem de Suriye için büyük önemi olan Halep, tamamen Şam yönetiminin kontrolüne geçmiş oldu. Böylece YPG’nin Fırat’ın batısındaki askeri varlığı sona ererken, Şam yönetiminin ülkenin tamamında merkezi yönetimin kontrolü ele alması hedefi açısından önemli bir eşik aşıldı.

Şam hükümeti, bu kentin tamamında görev ve sorumluluklarını yerine getirme imkanına sahip oldu ve güvenliği yeniden tesis etme sürecini başlattı. Kürtlerin, Arapların, Türkmen ve Hristiyan ile birlikte birçok farklı dinsel ve etnik grubun birlikte yaşadığı kentte Şam yönetiminin göstereceği kapsayıcı hizmet ve güvenlik anlayışı da hükümet açısından önemli bir test olarak gündemde olacak.

Bu noktaya ulaşmak görevde henüz tam bir senesini doldurmayan hükümet açısından önemli bir ilerleme olarak görüldü. YPG ise Halep gibi önemli bir merkezden çekilerek büyük bir geri adım atmak durumunda kaldı.

YPG’nin tüm diplomatik girişim ve diyalog çağrılarına karşın Halep’ten tahliyeyi ancak askeri operasyonun başlamasının ardından gerçekleştirmesi, YPG’nin ancak askeri güç uygulandığı zaman pozisyonunu değiştiren bir aktör olduğuna ilişkin Ankara’nın var olan tespitini doğruladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da konuyla ilgili değerlendirmesinde, PKK’nın 10 Mart mutabakatına uyması için “mecbur kılacak şartların oluşması gerektiğini” kaydetmiş ve “Burada tabii Amerika’nın ve bölgedeki diğer bazı aktörlerin, Türkiye de dahil, ortaya koyacağı tercihler, tavırlar, çözüm önerileri önemli,” değerlendirmesini yapmıştı.

SURİYE ORDUSUNUN KAPASİTESİ ARTIYOR

HTŞ ve diğer İdlib merkezli gruplarla farklı milis ve aşiretlerin silahlı güçlerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan ancak henüz tam anlamıyla tam teşekküllü bir ordu görüntüsü vermese de Şam yönetiminin kurduğu askeri yapının kapasite ve işlerliğini artırdığı gözlendi. Sınırlı operasyon boyunca sivillere dönük hassasiyetin gösterildiği de Ankara’nın gözlemleri arasında.

Bir seneden az bir sürede gelinen bu noktanın önemli olduğu, özellikle Türkiye’nin sağladığı eğitim ve diğer destekler aracılığıyla bu kapasitenin daha da artacağı öngörülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan geçen hafta yapılan bilgilendirmede, operasyonun tamamen Suriye ordusu tarafından gerçekleştirildiği, Şam’dan talep gelmesi durumunda Türkiye’nin destek vereceği kaydedilmişti.

Suriye’nin YPG karşısında Türkiye ya da başka bir güçten katkı almadan operasyon yapma noktasına gelmesi büyük bir aşama olarak değerlendirildi. Buna rağmen operasyon boyunca Ankara-Şam arasındaki diyaloğun sürdüğü, her iki ülke dışişleri ve savunma bakanlarının temas içinde kaldığı biliniyor.

KANDİL-SDG ARASINDAKİ ÇATLAK DERİNLEŞİYOR MU?

Ankara’daki güvenlik kaynaklarının, olayların başladığı andan bu yana yaptıkları gözlem ve analizler, 10 Mart mutabakatının yaşama geçirilmesi konusunda YPG/SDG ile PKK liderliği arasında önemli bir çatlağın ortaya çıktığını gösteriyor.

Güvenlik kaynakları, SDG tarafıyla da temasların kurulduğunu, Mazlum Abdi ve İlham Ahmed gibi bazı isimlerin uzlaşıya açık bir tavır sergilediğini ancak Kandil yönetiminden “kalın ve savaşın” talimatının geldiğini vurguladılar.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 8 Ocak’ta düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’de sağlanan olumlu iklim ve Abdullah Öcalan’ın mektubuna rağmen adım atılmamasının yarattığı olumsuzluğa dikkat çekmiş, YPG’de bir grubun İsrail ile eşgüdümü tercih etmeye devam etmesinin yaratacağı sorunları gündeme getirmişti.

Mazlum Abdi’nin temsil ettiği grupla Kandil’in etkisi altındaki gruplar arasında 10 Mart mutabakatının uygulanması konusunda gelişen çatlağın son Halep tahliyesinin ardından derinleşmesi potansiyeli bulunuyor. Ancak hem Suriye ordusunun sahada daha etkinleşmesi hem de başta ABD olmak üzere uluslararası toplumun Şam yönetiminin operasyonuna karşı çıkmaması YPG açısından 10 Mart mutabakatını uygulamayı daha zorunlu hale getiriyor.

ABD OPERASYONU ENGELLEMEDİ

ABD, son bir haftada yaşanan gerilimi Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack aracılığıyla yönetti. Tüm taraflarla yakın temas içinde olan Barrack, hafta sonu yaptığı kapsamlı açıklamalarla Washington’un hassasiyetlerini kayda geçirdi.

ABD’nin, operasyonu engellemek ya da durdurmak için Suriye’ye baskı kurma yolunu tercih etmemesi, taraflara itidal içinde 10 Mart mutabakatını uygulama çağrısında bulunması dikkat çeken bir gelişme oldu.

Barrack’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın Ahmed al-Şara yönetimini desteklediği ve yeni bir yönetim kurması için yaptırımları kaldırdığını anımsatması da önemli bir mesaj oldu. Şam’ın yanında dursa da Barrack’ın açıklamalarından Washington’un SDG ile işbirliği ve ortaklığını sonlandırma gibi pozisyonda olmadığı da ortada.

ABD, Aralık ayında iki Amerikan askerinin öldüğü IŞİD saldırısından sonra Suriye’deki terörle mücadele operasyonlarına hız vermiş ve çok sayıda harekat düzenlemişti. Bu harekatların en sonuncusunu Merkez Kuvvetler Komutanlığı, tam da Halep olaylarının yaşandığı 10 Ocak günü Suriye’nin Palmira kenti yakınlarındaki IŞİD hedeflerine karşı gerçekleştirdi.

SDG’nin hala IŞİD üyelerinin tutulduğu cezaevlerini ve ailelerinin barındığı kampları kontrol ediyor olması ABD ile ilişkisinin temel gerekçesini oluşturuyor. Türkiye ve Suriye, ABD’ye bu görevi üstlenebilecekleri mesajını uzun süredir veriyorlar.