NATO’nun Rusya ile savaş senaryosu ne kadar gerçekçi?

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin geçen günlerde yaptığı bir konuşmada Rusya’nın beş sene içerisinde NATO’ya karşı askeri güç kullanmaya hazır hale gelebileceğine ilişkin açıklamaları hem ilgi çekti hem de tartışmalara neden oldu.

Rutte’nin bu açıklamayı Münih Güvenlik Konferansı (MGK) tarafından Berlin’de düzenlenen bir toplantı sırasında yapması ayrıca dikkat çekti.

1963’ten bu yana gerçekleştirilen MGK, uluslararası güvenlik konularının ele alındığı en önemli küresel forumlardan biri olarak görülüyor.

Her yıl Şubat ayında gerçekleştirilen ve yüksek düzeyli katılımlara sahne olan konferanslarda yapılan tartışmalar uluslararası güvenliğin geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Örneğin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2007’de yaptığı konuşma, NATO’nun doğuya genişlemesine ve ABD liderliğinde tek kutuplu bir sistem yaratma çabasına Rusya’nın ilk ve en sert karşı çıkışını seslendirmesi açısından önemliydi.

Rutte, MGK’nin başka bir faaliyetinde konuştuğu için aynı kategoride değerlendirilmesi doğru olmayabilir. Ancak Avrupa’nın güvenlik açısından Rusya tehdidini nasıl gördüğüne ilişkin duygu ve düşünceleri aktarması açısından önemli.

NATO Genel Sekreteri’nin uzun konuşmasından başlığa çekilen bölümün genel olarak basında ufak bir anlam kaybıyla yansıtıldığını belirmek gerek.

Rutte, “NATO’nun mevcut savunması şimdilik idare edebilir ancak ekonomisi tamamen savaşa odaklanmış olan Rusya, beş sene içinde NATO’ya karşı askeri güç kullanmaya hazır hale gelebilir,” ifadelerini kullandı. Genel sekreter, Rusya’nın ittifaka saldıracağını değil saldırmaya hazır askeri bir yapılanmaya sahip olacağı uyarısında bulunuyor.

Zaten konuşmasının devamında Rusya’nın savaş ekonomisinin ayda 2900 insansız hava aracı (İHA-SİHA) ürettiğini, yine ayda 1500 balistik füzeyi envantere soktuğunu anımsatarak, NATO ülkelerinin buna yanıt verebilmesi için silahlanma faaliyetlerini hiç olmadığı kadar artırması gerektiği uyarısında bulunuyor.

RUTTE’NİN ÖNEMLİ MESAJLARI

Rutte’nin konuşmasında öne çıkan iki mesaj görülüyor. Bunların başında Ukrayna’ya askeri ve siyasi desteğin devam etmesi geliyor.

“Ukrayna’nın güvenliği bizim güvenliğimiz” ifadesini kullanan Rutte, özellikle ABD’nin yeni güvenlik stratejisine ilişkin belgenin çıktığı bir dönemde Avrupa ve ABD arasında yeni bölünmeleri engellemenin gereğine işaret ediyor.

Putin’in barış konusunda olumlu mesajlar vermediğini ancak ABD’nin çabalarını desteklemeye devam edeceklerini belirten genel sekreter, savaş sürdüğü sürece Ukrayna’nın yalnız bırakılmaması gerektiğine işaret ediyor.

Genel Sekreterin ikinci önemli mesajı, Avrupalı müttefiklerin olası bir savaş ortamına hazır olması gerektiğine ilişkin. İttifakın bu sene aldığı kararla savunma bütçesini yüzde 2’den 5’e çıkardığını ancak buna rağmen Rusya’nın yıllık 200 milyar Euro’ya varan harcamasına yaklaşmanın olanaklı olmadığını anlatan Rutte, müttefiklerin bunu bilerek sürece yoğunlaşmaları gerektiğini kaydetti.

SAVAŞ SENARYOSU GERÇEKLEŞİR Mİ?

Rutte’nin açıklamasından sadece birkaç hafta önce Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon da Avrupa’nın Rusya ile 3-4 sene içinde bir askeri çatışma yaşayabileceği uyarısında bulunmuş ve ülkelerin buna hazırlanması gerektiğini kaydetmişti.

Bu açıklamaların önemli amaçlarından biri kamuoylarını değişen güvenlik koşulları karşısında uyarmak ve alınacak önlemler konusunda hazırlamak. Fransa ve Almanya gibi ülkelerde zorunlu askerliğin yeniden getirilmesi tartışmaları, güvenlik lehine bazı demokratik kazanımlardan taviz verilmesi gibi konular bu hazırlıklar kapsamında görülüyor.

Bu ortama rağmen Rusya’nın Ukrayna’dan sonra yeni bir askeri hareketliliğe kalkışması, herhangi bir NATO ülkesini hedef alması uzak bir senaryo olarak görülüyor.

Rusya’nın Ukrayna ile tam teşekküllü savaşı seçerken Avrupa’ya karşı yıpratma amaçlı bir askeri hareketliliği tercih ettiği, son 3-4 ayda hava sahalarını ihlal etmesi, sivil hava trafiğini engellemesi, doğu Avrupa ülkeleri arasında ulaştırma hatlarını hedef alması gibi eylemlerinin buna örnek oluşturduğu kaydediliyor.

MOSKOVA’YLA DERİN GÜVEN BUNALIMI

Rusya da son dönemde yaptığı açıklamalarda NATO’yu veya bir ittifak ülkesini hedef almayacağı güvencesini vermeye çalışıyor. Ancak Rusya’nın 2008-2009 Gürcistan, 2014 Kırım işgal ve ilhakı ile 2022’de Ukrayna’yı işgal girişiminde bulunması Moskova’nın bu yöndeki açıklamalarının Avrupa’da karşılık bulmamasına yol açıyor.

Rusya’nın Ukrayna savaşını jeopolitik ve siyasi nedenlerden daha çok ideolojik bir zemine dayandırmış olması da Avrupa’da yeni çatışma noktalarının çıkabileceği kaygısını güçlendiren bir unsur.

Ukrayna’nın bir devlet olarak var olma hakkını sorgulayan, bu toprakların tarihi Rusya toprakları olduğunu savunan Moskova’nın aynı söylem ve ideolojik çizgiyi Baltık bölgesi, Moldova ve hatta Doğu Polonya’ya kadar esnetebileceği de birçok uzmanın üzerinde uzlaştığı bir kaygı noktası.

Rusya’nın savaş yerine Batı bloğu içerisinde derin ayrılıklar yaratma stratejisini bundan sonraki süreçte de uygulayacağı da yapılan değerlendirmeler arasında.

ABD’nin tam da bu süreçte Avrupa ile arasına mesafe koyduğu yeni güvenlik strateji belgesi Moskova açısından çok önemli bir zemin yarattı. Kremlin’in bu belgenin Rusya’nın görüşlerine uygun olduğunu belirtip memnuniyet dile getirmesi de boşuna değil. 2028’e kadar Trump yönetiminin iş başında kalacağı bir süreçte Moskova’nın yol haritasını bunun üzerine inşa etmesi sürpriz olamayacak.