Suriye devriminin birinci yılı: Bundan sonra Suriye’yi neler bekliyor?

Arap Baharı’nın son durağı olan Suriye’de Esad yönetiminin kurduğu güçlü askeri ve istihbarat rejiminin yıkılmasının çok da kolay olmayacağı sadece birkaç ay içinde ortaya çıktı.

Beşar Esad’ın kimyasal silah kullanma dahil en acımasız yollarla bastırmaya çalıştığı protestolar sürecinde uluslararası toplumun da genel olarak yalnız bıraktığı Suriye halkı en büyük bedeli ödedi. Büyük bir istikrarsızlık ve sorun kaynağına dönen Suriye’den kaçan milyonlarca insanı kapılarını açan ülkelerin başında da Türkiye geldi.

Geçen sene bugün yaşananlar ise Suriye’de acı dolu bir dönemi sona erdirirken, istikrar ve barış içinde bir arada yaşama için yeni bir fırsat penceresini açtı.

8 Aralık 2024 günü dönemin HTŞ lideri Muhammed Colani liderliğindeki muhalif gruplar, 10 günlük bir saldırının ardından Şam’a girdiler ve yönetimi devraldılar. Beşir Esad’ın Moskova’ya kaçtığının anlaşılmasıyla Suriye’nin birçok bölgesinde kutlamalar başladı ve ülke tarihinin en önemli devrimi somutlanmış oldu.

Bugün gelinen noktada artık başına 10 milyon dolar ödül konan HTŞ lideri Colani değil Suriye geçiş dönemi Devlet Başkanı sıfatıyla Ahmed el-Şara yönetiminde yeni bir Suriye vizyonu bulunuyor. Bu sürecin başarıya ulaşıp ulaşmayacağı ise mevcut belirsizlik ve risklerin nasıl aşılacağı ile bağlantılı.

YÖNETİM VE EKONOMİK SORUNLAR

Yeni Suriye’nin istikrar üretmesi için en önemli sınama, ülkenin tarihsel olarak zengin dinsel, etnik ve mezhepsel sosyolojisinin kapsayıcı ve demokratik bir yönetim yapısı altında buluşturulması olarak öne çıkıyor.

Şara yönetimi, iktidara geldikten hemen sonra yaptıkları açıklamalarda, ülke nüfusunun tamamının temsil edileceği ve herkesin eşit anayasal haklara sahip olacağı bir sistemin kurulacağını vaat etti. Halk Meclisi’nin oluşturulması için yapılan seçimler bu kapsamda eksik ama önemli bir adım olarak görüldü.

Suriye lideri, geçiş döneminin beş yıl süreceğini, yeni anayasanın yazılmasının ardından ülkenin tamamında seçimlerin yapılacağını bu sene içinde birkaç kere gündeme getirdi.

Buna rağmen Suriye’nin güneyinde Dürzi gruplar, batısında Nusayriler ve doğusunda Kürt grupların henüz sürece tamamen güven duymadıkları kaydediliyor. Ayrıca İsrail yönetiminin bu etnik ve mezhepsel gruplar üzerindeki etkisinin de yeni yönetimin ülkenin tamamından kabul alacak şekilde oluşturulmasını zorlaştıran bir unsur olduğu görülüyor.

Suriye’nin altından kalkması gereken en büyük diğer bir zorluk ekonomi. İç savaş boyunca çöken ekonominin ve şehirlerin ayağa kaldırılması için gerekli finansın yaklaşık 216 milyar dolar olduğu Dünya Bankası raporlarına yansıdı.

Suriye’ye uygulanan ABD ve AB yaptırımlarının kaldırılmasının ülkenin yeniden inşası için gerekli finansal kaynakların sağlanması açısından yararlı olduğu ancak şu ana uluslararası toplumun yeterince organize olamaması yapılan yatırımların sınırlı kalmasına neden oldu.

Türkiye başta olmak üzere Katar ve Suudi Arabistan’ın sağladığı yardımlar, enerji ve ulaştırma alanlarında gereksinimlerin karşılanması Suriye halkının az da olsa nefes almasına yardımcı oldu. Ancak ekonomik hayatın canlanması ve Suriye halkının temel ihtiyaçlarına ulaşımı açısından 2026 senesinde atılması gereken çok adım bulunuyor.

SDG SORUNU 2026’DA ÇÖZÜLEBİLECEK Mİ?

Yeni Suriye’nin kurulması sürecinde en kritik başlık Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adı altında Fırat Nehri’nin doğusundaki kontrolü sürdüren YPG’nin 10 Mart 2025’te imzalanan anlaşmaya uyup uymayacağı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6-7 Aralık’ta düzenlenen Doha Forumu toplantılarında yaptığı bir konuşmada, SDG’nin bu konuda niyet göstermediğini kaydetti ve bu sorunun çözümünün sadece Suriye için değil Türkiye’nin güvenliği açısından da önemli olduğunu vurguladı.

10 Mart anlaşması, SDG’nin bu sene sonuna kadar kurulmakta olan yeni Suriye ordusuna entegre olmasını içeriyor. SDG saflarında bulunan Suriyeli olmayan kişilerin ülkeden ayrılması, ağır silahların bırakılması gibi koşulları da Türkiye sürekli gündemde tutuyor.

Şara yönetimi, SDG’nin talep ettiği federal bir çözümün mümkün olmadığını, Suriye’nin üniter bir yapıyla yönetilmesi gerektiğini birçok kez kayda geçirdi ve SDG ile müzakereler yoluyla soruna çare bulma kararlılığında olduğunu vurguladı.

Gelinen noktada müzakerelerde bir ilerleme olmadığı, sorunun çözümü için 2026 senesinin hedeflendiği kaydediliyor. Ancak SDG’nin aynı zamanda ABD’nin IŞİD ile mücadelede yerel partneri olması ve Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın desteğini alması durumu daha karmaşık bir hale getiriyor.

İSRAİL, SURİYE İSTİKRARI İÇİN SORUN YARATIYOR

İsrail’in 2025’de Gazze, Lübnan, Katar ve İran’dan sonra hedef aldığı diğer bir ülke Suriye oldu.

Golan tepelerindeki işgalini genişleten, Süveyda bölgesinde güvenlik alanı yaratacak şekilde tampon bölge kurmayı öngören İsrail, Suriye’nin birçok bölgesindeki kara, deniz ve hava üslerine ve askeri tesislerine saldırılar düzenledi.

Nisan ayında yaşanan Süveyda gerilimi sırasında Şam’daki hükümet ve askeri binalarını da hedef alan İsrail, bu girişimleriyle Suriye’nin istikrar ve güvenlik içinde yaşamasına izin vermeyeceği mesajını verdi.

ABD’nin araya girmesiyle taraflar arasında başlatılan güvenlik görüşmelerinden henüz somut sonuç çıkmadı. Ama basına yansıyan haberler İsrail’in mevcut konumundan geri adım atmayacağı ve işgal ettiği bölgeleri içeren bir anlaşma istediğini gösteriyor.

Şara da hafta sonunda yaptığı açıklamada, ülkede istikrarın önündeki en büyük engellerden birinin İsrail’in yayılmacı politikaları olduğunu söyledi.

TÜRKİYE’DEN GÜVENLİK DESTEĞİ

Suriye’de yeni dönemin ilk senesinde en çok destek veren ve görünür olan ülkelerin başında Türkiye geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın birçok kez Şam’a giderken Suriye yönetimi de başta Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani olmak üzere sık sık Türkiye’ye geldiler ve temaslarda bulundular.

Suriye’nin hemen her tür ihtiyacının karşılanması için seferber olan ve uluslararası toplumu da harekete geçirmeye çalışan Türkiye, bir yandan sosyal ve ekonomik hayatı normalleşmesi diğer yandan da güvenlik altyapısının oluşması için çaba gösterdi.

Güvenlik konusunda en önemli adım 13 Ağustos’ta imzalanan anlaşmayla atıldı.

Türkiye’nin yeni Suriye ordusunun eğitilmesi, terörle mücadele konusunda destek vermesinin hukuki altyapısının atılması açısından önemli bu adım sonrasında Türkiye-Suriye ortak harekat merkezi Şam’da kuruldu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu başkanlığındaki bir Türk askeri heyeti de hafta sonu Şam’da bu merkezi ziyaret etti ve bundan sonra atılacak adımları ele aldı.

Türkiye ile Suriye arasındaki güvenlik ve savunma işbirliğinin 2026’da da artarak sürmesi bekleniyor.