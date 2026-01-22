Suriye'de yeni dengeler sonrası Türk ABD ilişkileri: Gerilimden uyuma dönüş

Suriye’de 61 yıllık Baas rejimi 8 Aralık 2024’te, onun yarattığı terör ortamı da 18 Ocak 2026’da sona erdi.

Sona erdi derken tabii ki YPG’nin henüz tamamen tasfiye olmadığı, DAEŞ’in de sınırlı da olsa varlığını sürdürdüğünü kabul etmek gerek.

Ancak son bir haftada yaşananlar, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adını da kullanan YPG’nin Suriye’de yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğü kontrolü ve gücü bir daha bulamayacağını net olarak gösteriyor.

Anımsatmakta yarar var: YPG, Suriye’de iç savaşın başlamasının ardından PKK’nın talimatıyla 2012’de Rojava’da kuruldu. Ancak örgütün adından bahsettirmesi, 2014-2015 sürecinde DAEŞ’in Suriye ve Irak topraklarında hakimiyet kurmasının ardından oldu.

Bu süreçte ABD ile temas kuran YPG, Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) tercihiyle DAEŞ ile mücadelede ABD’nin yerel ortağı haline geldi. YPG’ye silah desteği verilmesini içeren kararnameyi Donald Trump ilk başkanlık döneminde 2017’de imzaladı.

ABD, kısa süre içinde askeri ekipman olarak da donattığı YPG’ye Arap aşiretlerinin de katılmasını sağladı ve böylece ortaya Fırat’ın doğusunu tamamen kontrol eden yaklaşık 50.000 kişilik bir yapı ortaya çıktı. ABD, aynı zamanda YPG’ye siyasi tanınma yollarını da açtı. YPG’nin PKK’dan ayrı bir organizasyon olduğu algısını yaratmak için adını Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olarak değiştirmesini isteyen de ABD idi.

Türkiye’nin tüm itirazlarına karşın YPG ile ortaklığı “taktiksel ve geçici” olarak tanımlayıp birlikteliğine devam eden ABD, 20 Ocak itibariyle ABD Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın kapsamlı açıklamasıyla bu ilişkiden çıktığını kayda geçirmiş oldu.

Böylece Türk-Amerikan ilişkilerinin son 10 yılının en önemli sorun başlıklarından biri de çözülmüş oldu. Bunun iki müttefik ilişkileri açısından yeni bir ivme yaratacak bir gelişme olarak değerlendirilmesi yanlış olmayacak.

BÜYÜKELÇİ NE DEDİ?

Barrack’ın SDG ile sürecin sona erdiğini belirten açıklamasında önemli vurgular yer alıyor.

Suriyeli Kürtler için artık en iyi imkanın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed al-Şara yönetimindeki geçiş dönemi hükümetinde olduğu, bu sürecin anayasal vatandaşlık, kültürel koruma ve siyasi katılım gibi Esad döneminde verilmeyen hakların alınması ve birleşmiş bir Suriye’ye tam entegrasyon açısından önemli olduğunu kaydeden Barrack, bu ifadeleriyle özerklik ya da federasyon gibi modellerin peşinden gitmelerinin kabul görmeyeceği mesajını veriyor.

Suriye’de artık görev ve sorumluluklarını yerine getirebilecek merkezi bir yönetimin kurulduğunu, başta DAEŞ ile mücadele olmak üzere güvenlik sağlama konusunda herhangi bir boşluk kalmadığını kayda geçiren Barrack, Amerikan askeri varlığının da Suriye’den yakında çekileceğin işaretini veriyor.

Barrack, ayrıca değişen koşullar kapsamında İran ve Rusya’nın da artık Suriye’de varlık ve etki gösteremediğini, Amerika’nın bundan sonraki süreçte odağının DAEŞ’lilerin tutulduğu cezaevlerinin güvenliğinin sağlanması ve 18 Ocak anlaşmasının tam olarak uygulanması olduğunu da kaydetti.

10 Mart mutabakatından farklı olarak 18 Ocak anlaşmasının uygulanması konusunda ABD’nin bir garantör gibi davranacağı da Barrack’ın açıklamalarından ortaya çıkıyor. Bu mesaj SDG’ye olduğu kadar Şara yönetimine de veriliyor.

ANKARA-WASHİNGTON İLİŞKİLERİNDE SENKRONİZASYON ARTTI

Suriye özelinde yaşanan gelişmelerin gösterdiği bir başka gerçeklik Washington-Ankara arasındaki uyumun daha da artmış olması.

Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki saygıya dayalı iyi ve sıcak bireysel ilişkilerin, son dönemde dışişleri ve askeri bürokrasiye de yayıldığı, özellikle Barrack’ın bu süreçte önemli rol oynadığı değerlendiriliyor.

Barrack’ın Türkiye’nin pozisyonuna yakın olması, Şara’nın Washington tarafından kabul görmesini sağlaması ve en son SDG ile işbirliğinin sonlandırılmasında oynadığı rol iki ülke ilişkileri açısından not edilir nitelikte.

Barrack’ın aynı zamanda İsrail-Suriye güvenlik anlaşmasının sağlanması, İsrail-Türkiye arasında gerilimin düşürülmesi gibi süreçlerde de oynadığı rol dikkat çekiyor.

Bunun yanı sıra, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kasım ayında Suriye konusunun ele alındığı görüşmelere katılması için Beyaz Saray’a daveti ve 6 Ocak’ta Paris’te yapılan görüşmelerde de yer alması sürecin siyasi zemininin oluşumu için kritik önemde oldu.

ABD’nin bundan sonraki süreçte iki önemli müttefiki Türkiye ve İsrail arasında dengenin bozulmadan sürmesi, yeni bir gerilime yol açmaması için iletişim hatlarının kurulmasına çalışması sürpriz olmayacak.

İsrail’in itirazına rağmen Türkiye’yi hem Barış Kurulu’na hem de Barış Kurulu kapsamındaki yönetim kuruluna davet eden ABD, Orta Doğu’da kurulmakta olan yeni düzen ve denklemin Türkiyesiz olmayacağı, sadece İsrail’in yönlendirmesi kapsamında adım atmayacağını göstermiş oldu.