Türkiye’nin Gazze’de üç kırmızı çizgisi…

ABD’nin Florida eyaletinde 19 Aralık günü gerçekleştirilen ve ABD, Mısır, Katar ve Türkiye temsilcilerini bir araya getiren Gazze toplantısı birkaç açıdan önemli oldu.

Birincisi, Trump yönetiminin 13 Ekim’de imzalanan 20 maddelik Gazze barış anlaşmasına bağlı kaldığını ve ikinci aşamaya daha fazla gecikmeden geçilmesi kararlılığını teyit etmesi oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın hem Ukrayna hem İsrail süreçlerini emanet ettiği özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’in katıldığı toplantıdan “umut verici” gelişmeler çıktığının kaydedilmesi içerik olarak da kazanımlar elde edildiği işaretini verdi.

Toplantıda Türkiye’yi temsil eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu noktaya dikkat çekerken, 19 Aralık toplantısının 13 Ekim zirvesinden bu yana gerçekleşen en önemli buluşma olduğunu kayda geçirdi.

İsrail’in her fırsatta ateşkesi ihlal ettiği, mevcut ateşkes sürecinde belirlenen geri çekilme noktalarını yeni sınırlar olarak belirlediği bir süreçte, Gazze barış anlaşmasının garantörü pozisyonundaki dört ülkenin alacağı her türlü karar gelecek hafta ve aylarda yaşanacak gelişmeleri belirlemesi açısından büyük önem taşıyor.

Bakan Fidan’ın toplantı sonrasında yaptığı açıklamalar da Türkiye’nin bu sürece ilişkin pozisyonunu ve güncellenen “kırmızı çizgilerinin” netleşmesini sağladı. Dışişleri Bakanı, toplantı da muhataplarına şu görüşleri aktardığını bildirdi:

“Bizim Türkiye olarak ifade ettiğimiz şu; Gazze'yle ilgili yapılacak bütün çalışmalarda üç tane parametre bizim için önemli. Birincisi Gazze'nin Gazzeliler tarafından yönetilmesi, ikincisi Gazze'nin toprak olarak hiçbir şekilde bölünmemesi, üçüncüsü Gazze'de yapılacak her şeyin Gazzeliler için yapılması.”

GAZZE, GAZZELİLER TARAFINDAN YÖNETİLSİN

20 maddelik anlaşmanın önemli unsurlarından biri Barış Kurulu’nun ve onun altında görev yapacak yürütme komitesinin oluşturulması. Barış Kurulu’nun liderliğini ABD Başkanı Trump’ın yapacağı, birçok Avrupalı ve bölge ülke liderinin de kurulda yer alacağı öngörülüyor.

Ancak Gazze’nin yönetiminde asıl sorumluluğun yürütme komitesinde olması bekleniyor. Bu komitenin başına eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’i geçeceği aylardır konuşuluyor. Ayrıca Witkoff ve Kushner’in de yönetimde olacağı bekleniyor. Komiteye girmesi beklenen diğer bir isim de son dönemde adı öne çıkan eski BM temsilcisi Bulgar diplomat Nickolay Mladenov.

Bu yönetim kadrosunun İsrail eğilimli olması ve Gazze yönetiminden Gazzelilerin dışlandığı görüntüsünün verilmesi hem bölge ülkelerinin hem de Türkiye’nin karşı çıkmasına neden oluyor. Dışişleri Bakanı, bu nedenle nu konuyu önemli bir kırmızı çizgi olarak gündeme getiriyor.

GAZZE’DE YENİ SINIRLAR KABUL EDİLEMEZ

Fidan’ın ikinci önemli parametresi Gazze’nin toprak olarak bölünmemesi. Bunun gündeme gelme nedeni ise İsrail’in geri çekilme aşamalarından birini tanımlayan sarı hattı yeni bir güvenlik hattı olarak kabul ettirmeye çalışması.

İsrail ordusu, bu hattın çeşitli noktalarına kurduğu askeri kontrol noktalarıyla kalıcı bir sınır oluşturma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Sarı hattın gerisinde kalan İsrail ordusu, böylece Gazze’nin neredeyse yarısının kontrolünü elinde tutmaya devam ediyor.

Sarı hatta yaklaşan Gazzelilere ateş açılması sonucu onlarca kişinin yaşamını yitirmesi ve İsrail’in bu konuda yapılan uyarıları dinlememesi de kalıcı yeni bir sınır oluşturma çabası olarak kabul ediliyor. İsrailli yetkililer Hamas silahsızlandırılana kadar sarı hattan çekilmeyeceklerini kaydediyorlar.

Sarı hattın diğer bir önemi kurulması durumunda Uluslararası İstikrar Gücü’nün (UİG) konuşlanacağı ve görev yapacağı bölgelerin belirlenmesi açısından olacak. Bu konunun da Florida toplantısında ele alındığı kaydediliyor ancak teknik müzakerelerin için ocak ayında Washington’da daha geniş katılımlı bir toplantıda yapılacağı kaydediliyor.

GAZZE KİMİN İÇİN YENİDEN İMAR EDİLECEK?

Fidan’ın ifadelerinde dikkat çeken yeni bir unsur ise “Gazze'de yapılacak her şeyin Gazzeliler için yapılması”.

Dışişleri Bakanı, bunu neden kırmızı çizgi olarak tanımladığını ayrıntılandırmıyor; ancak ABD’de Gazze’nin geleceğine ilişkin her gün çıkan planlar ve projelere atıfta bulunduğu değerlendiriliyor.

ABD Başkanı Trump’ın Gazze’den yeni bir riviera yaratma planları ve buna dönük hazırlattığı görseller hala hafızalarda. Bunu somutlayan gelişme ise Wall Street Journal’da çıkan bir haberde görüldü.

Habere göre Witkoff ve Kushner tarafından hazırlanan Gündoğumu Projesi (Sunrise Project), Gazze’ye 20 yıl içerisinde 112 milyar dolarlık bir yatırım yapılmasını ve bölgenin lüks sahil tesisleri ve rezidanslarla donatılmasını içeriyor.

Planın eksik kısmı ise Gazzelilerin nerede ve nasıl yaşayacaklarına ilişkin. WSJ’e göre, bu plan Türkiye, Mısır ve Katar heyetlerine de sunuldu.

Bakanı Fidan’ın açıklamasında doğrudan atıfta bulunmasa da Gazze’nin geleceğine ilişkin yatırımların tamamen Gazzeliler için yapılması gerektiğini bu nedenle dile getirdiği değerlendiriliyor.

Türkiye’nin Gazze’ye ilişkin politikalarını bu parametreler üzerinden 2026 boyunca aktif olarak yürütmesi ve uluslararası toplumu buna göre yönlendirmeye çalışması bekleniyor.