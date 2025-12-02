Ukrayna’nın Karadeniz’deki saldırılarına Türkiye'den tepki

24 Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla başlayan savaş sırasında her iki taraf da birbirlerinin ekonomik ve enerji altyapılarını sayısız kez hedef aldılar.

Özellikle son bir ayda Rusya, Ukrayna’nın doğalgaz hatları da dahil olmak üzere enerji altyapısına büyük zarar verdi. Geçen hafta yoğun drone saldırıları gerçekleştiren Rusya, zorlu kış koşullarında Ukrayna’yı yıpratma ve halkın savaşa devam etme direncini kırmaya çalıştı.

Ukrayna’nın bu saldırılara yanıtı 28 Kasım günü yaşandı.

Ukrayna Güvenlik Servisi ile Ukrayna donanmasının birlikte düzenledikleri saldırı, İstanbul Boğazı’ndan geçip Rusya’ya gitmek üzere Karadeniz’e açılan Gambiya bayraklı Kairos ve Vırat tankerlerini hedef aldı.

Saldırının zamanlaması, yeri ve yapılış biçimi yaklaşık dört yıldır süren savaşta dikkat çekici yeni bir durumu ortaya koydu.

TÜRK MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGESİNDE İLK SALDIRI

Bu saldırının en çok dikkat çeken yönü Türkiye’nin Karadeniz’deki münhasır ekonomik bölgesinde gerçekleşmiş olması.

Ukrayna’nın Rus petrol tankerlerini daha önce hedef aldığı biliniyor. Ancak bu saldırılar Karadeniz’in kuzey bölgelerinde gerçekleşiyor. Ankara’daki kayıtlara göre Ukrayna, ilk defa Türk münhasır ekonomik bölgesinde böyle bir saldırı yaptı.

Kayıtlara göre saldırılar, Türk karasularından 28 ile 35 deniz mili uzakta, Kocaeli kentinin açıklarında yaşandı ve Ukrayna’dan yüzlerce mil uzakta yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü basın toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Türkiye’nin gelişmelerden duyduğu rahatsızlığı açık bir şekilde ortaya koydu ve bölgede yeni bir tırmanmaya yol açacak gelişmelerden tarafların kaçınmasını istedi. Erdoğan, “Bilhassa kendi münhasır bölgemizde seyir, can ve çevre emniyetini tehdit eden bu saldırıları hiçbir şekilde mazur göremeyiz,” ifadeleriyle Ankara’nın bu konudaki tavrının net olduğunu kayda geçirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de 29 Kasım’da bir soruya yanıt olarak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olayın MEB içerisinde yaşandığını kayda geçirerek bölgede seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluştuğunu kaydetti.

Ankara’da rahatsızlık yarattığı belli olan saldırının tekrarlanmaması için girişimlerin yapıldığı da açıklamalarda yer aldı.

UKRAYNA: TÜRKİYE, KARADENİZ GÜVENLİĞİ İÇİN KİLİT ÜLKE

Saldırının zamanlaması da birçok açıdan önemli unsurlar içeriyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, 19 Kasım’da Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Savaşın sona erdirilmesi için ABD’nin başlattığı yeni diplomatik girişimin ortaya çıkmasının hemen ardından Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara’ya gelen Zelensky’nin gündemindeki önemli başlıklardan biri Karadeniz’in güvenliğiydi.

“Türkiye'nin Gönüllüler Koalisyonuna, özellikle askeri denizcilik bileşenine aktif katılımı da çok önemlidir,” diye konuşan Ukrayna lideri, bu ifadelerle savaşın sona ermesinin ardından Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin oluşturulması çabalarına atıfta bulundu.

Ukrayna’nın bir taraftan Karadeniz güvenliği ile ilgili konularını gündeme getirirken diğer yandan tüm bölgede sivil denizciliği tehdit edecek bir saldırıda bulunması büyük bir çelişki olarak değerlendirildi.

Aynı görüşmede, Erdoğan’ın 2022 yaz aylarında yaşama geçirilen ancak Rusya’nın itirazları nedeniyle ancak bir sene uygulanan tahıl koridoru girişimini yeniden canlandırmayı gündeme getirdiği de kaydediliyor.

Ukrayna saldırısının bu konularda yürütülen diplomatik çabaları sekteye uğratacak bir nitelikte olduğu yapılan değerlendirmeler arasında.

İNSANSIZ DENİZ ARAÇLARINDA YENİ BİR DÖNEM

Ukrayna, savaşın başladığı ilk dönemde Türkiye’den tedarik ettiği Bayraktar insansız hava araçları sayesinde Rusya’nın Kiev’e başlattığı askeri yürüyüşü engellemiş ve önemli başarılar elde etmişti.

Şimdi aynı stratejiyi insansız deniz araçlarıyla Karadeniz’de uyguluyor.

Sea Baby adı verilen İDA’ları kullanan Ukrayna’nın kendi kıyılarında yüzlerce mil ötede Kairos ve Vırat isimli tankerlere saldırması bu stratejinin ilk uygulaması olarak öne çıkıyor. Ukrayna’nın Sea Baby araçlarının menzilinin yaklaşık 1.000 kilometre kadar olduğu biliniyor ancak son zamanlarda yapılan çalışmalarla bunun biraz daha artırıldığı belirtiliyor.

Gemileri batırmamak için dikkatle planlanan saldırının Rusya’nın petrol gelirlerine darbe vurmayı amaçladığı kaydediliyor. Ukrayna basınında çıkan haberlere göre, zarar verilen bu iki gemi yaklaşık 70 milyon dolar değerinde petrol taşıyabiliyor.

BORU HATTI TERMİNALİ DE HEDEFTE

Her iki geminin de ABD ve AB yaptırımları altında olduğu biliniyor. Rusya’nın petrol ihracatını sürdürebilmek için resmi kayıtlarda gözükmeyecek şekilde tankerlerden oluşan “gölge filo” oluşturduğu, Kairos ve Vırat’ın da bunlar arasında olduğu kaydediliyor.

Bu saldırıyla Ukrayna’nın Rus petrolü taşıyan tankerlere açık bir mesaj verdiği, bu yükü taşıyarak büyük bir risk aldıkları mesajını ilettiği değerlendiriliyor.

Ukrayna’nın hedef aldığı bir başka önemli enerji altyapısı ise Rus kenti Novorossisk’te bulunan Hazar Boru Hattı terminali oldu. Kazakistan’ın petrolünü dünya pazarlarına taşıyan boru hattının terminaline Ukrayna’nın yine Sea Baby İDA’ları ile saldırı düzenlediği kaydediliyor. Küresel petrol ticaretinde önemli bir şirket olan ve boru hattını yöneten Caspian Pipeline Consortium şirketi, terminalin zarar gördüğünü ve faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Kazakistan devleti de saldırıyı kınadı.