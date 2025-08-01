6 soruda emlak vergisi

Her yıl ödenen emlak vergisi, bir önceki yılın arsa rayiç bedellerine göre belirleniyor. Yani milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor. Arsa rayiç bedelindeki artış son yıllarda enflasyonun çok altında kaldı. Bunun en önemli nedeni rayiç bedellerin çok geç güncelleniyor olması. Bu süre içinde bir de yıllık yüzde 80'leri bulan enflasyon gerçekleştiği için fark açıldı.



RAYİÇ BEDEL NASIL BELİRLENİYOR?



Arsa rayiç bedelleri 4 yılda 1 belediyelerin bünyesinde toplanan takdir komisyonları tarafından belirleniyor. Takip eden 3 yılda da yeniden değerleme oranının yarısında artırılıyor. Geçen 3 yılın ardından rayiç belirleme yılı geldi. Belediyelerde kurulan komisyonlar yeni oranları tespit etti. Bu tespitler 1 ay boyunca yani Temmuz ayında muhtarlıklarda asılı kaldı.



EMLAK VERGİSİ AYNI ORANDA MI ZAMLANACAK?



Arsa rayiç bedellerindeki artış emlak vergisine doğrudan yansıtılıyor. Rayiç bedel yüzde 100 arttıysa, ödenecek emlak vergisi de yüzde 100 yükseliyor.



ARTIŞ ORANLARI NE?



Belediyeden belediyeye göre değişen oranlar var. Düşünüldüğü gibi daha değerli bölgelerde daha yüksek artışlar yok. Ayrıca oranlar mahalle mahalle değişebiliyor. Kadıköy'deki bir mahallede artış oranı 2025'e göre yüzde 500'ü bulurken, Küçükçekmece'deki bir mahallede yüzde 1000'e de denk gelebiliyor. Ya da Anadolu'daki bir ilin küçük bir ilçesinde de çok büyük artış oranlarına rastlanabiliyor.



NE ZAMAN ÖDENECEK?



Emlak vergisi bir önceki senenin kazancına göre veriliyor. Yani bu senenin rayiç bedeleri gelecek yıla yansıtılacak. Bu sene 5.000 lira emlak vergisi ödeyen mükellef, rayiç bedel yüzde 300 arttıysa 20.000 lira, yüzde 500 arttıysa 30.000 lira ödeme yapacak.



İTİRAZ HAKKI VAR MI?



Belirlenen rayiç bedellere muhtarlıklarda asılı kaldığı sürece itiraz edilebiliyor. Bedeller, 1 Ağustos itibarıyla askıdan kalktı. Ancak adli tatil denk geldiği için son tarih 8 Eylül olacak.