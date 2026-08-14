7 başlıkta Enflasyon Raporu

Bunlar öylesine yapılan toplantılar değil. Bankanın yakın dönem manifestosunu paylaştığı, taahhütlerde bulunduğu toplantılar. O nedenle ekonomistlerin, piyasacıların odağında yer alıyor.

Dünkü toplantı da içinde bulunulan dönem göz önünde bulundurulduğunda oldukça önemliydi. Piyasa dünyada yaşananların yurt içinde faizi nasıl etkileyeceğine dair mesajlar almaya çalıştı. Yıl sonu enflasyon tahmini 2 puan artırılarak yüzde 28'e çıkarılırken ara hedef yüzde 24 olarak korundu.

SADELEŞME İÇİN İLK YORUM

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, sunumda sadeleşmenin ne zaman gerçekleşeceğine dair net bir mesaj vermedi. Yani fonlama maliyetinin yüzde 40'tan yüzde 37'ye ne zaman indirileceği bilinmiyor. Karahan tarih telaffuz etmese de, "Bir hafta vadeli repoya dönüş gündemimizde, uygun koşullar sağlandığında döneceğiz." dedi. Bu açıklama sonrası sadeleşmenin Eylül'de yapılacağı yönünde konsensus oluştu.

TALEP KOŞULLARI DEZENFLASYONİST

Karahan'ın verdiği en önemli mesajlardan biri talep koşullarının dezenflasyonist olduğunu söylemesiydi. Kısacası yüksek faiz etkisiyle harcamalar kısılıyor.

ARZ YÖNLÜ BASKI YAVAŞLADI

Şu an enflasyonun en büyük kaynağı arz sorunu... Üretimin yerinde sayması, talep düşüşüne rağmen fiyatın yükselmesine neden oluyor. Karahan, bu baskının yavaşladığını söyledi.

AKARYAKIT KRİTİK

Motorin fiyatında dün özel tüketim vergisi kaldırıldı. Fiyat 9 lira 25 kuruş ucuzladı. İndirim sadece bir gün sürdü. Cuma günü 9 liraya yakın zam yansıtıldı. Bunun tek sebebi petrol fiyatının artması değil. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle rafineri maliyetleri de artıyor. Merkez Bankası Başkanı, akaryakıt zamlarının fiyatlara olumsuz yansıdığını belirtti.

GIDADA ÇOK AMA FİYAT YÜKSEK

Merkez Bankası, petrol fiyatı tahminini düşürürken gıda enflasyonu tahminini artırdı. Karahan, bu yıl gıda üretiminin iyi olduğunu belirtse de maliyetin yüksek olduğunu söyledi. Bunu özellikle sebzelerde görüyoruz. Ürün bol olmasına rağmen Temmuz'da fiyatı en çok artan 5 üründen 3'ü sebzeydi...

KİRA VE EĞİTİM

Kira ve eğitim kalemi neredeyse 3 yıldır enflasyonu en çok tetikleyen kalem. Kirada "yüzde 25'lik üst tavan" uygulamasının olumsuz etkileri yavaş yavaş bitiyor. Konut üretimindeki eksikliğin yansıması hissedilse de kira enflasyonu eskisi kadar yüksek değil. Eğitim enflasyonunda ise özel okullarda "zam sınırı formülü"nün değiştirilmesi ile gerileme yaşanıyor.

SIKI PARA POLİTİKASI

Karahan'ın verdiği en net mesaj sıkı para politikası ile ilgiliydi. Bu politikanın öneminin bir kez daha görüldüğünü dile getirdi. Sıkı para politikası uygulanmasaydı enflasyonun çok daha yüksek seviyelerde olacağını ifade etti.