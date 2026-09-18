8 soruda fon tasfiyesi

Süreci İş Bankası ve Ziraat Bankası yönetecek. Sürece ilişkin daha detaylı açıklamayı da bu iki banka yapacak. Artık top onlarda diyebiliriz. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı bültende önemli ayrıntılar var.

Sürecin ilk aşaması:

İki iş günü içerisinde fonların değeri ve yatırımcı payları belirlenecek. Bugün de, bu iki iş gününün içerisinde. Yani Salı günü varlık miktarı ve pay oranı belirlenecek. Sonrasında borç ve alacaklar hesaplanacak.

Varlıkların satışı nasıl yapılacak?

Varlıkların satışı için net bir takvim yok. Tasfiye sürecinde yatırımcı menfaati ve piyasa derinliği gözetilecek. Bir başka deyişle, varlık ederi en yüksek fiyattan satılmaya çalışılacak.

Fonlarda işlem yapılabilir mi?

7 şirketin 131 fonu için tasfiye kararı alınmıştı. Bu da piyasadaki fon hacminin yaklaşık yüzde 10'una denk geliyor. Bu fonlarda şu an işlem yapılamaz. Diğer fonların işleyişinde bir sorun yok.

Para ne zaman ödenecek?

SPK, süreç için 90 günlük bir süre belirledi. Bu süre içerisinde yatırımcılara ödemeler yapılacak. Ancak uzama ihtimali de söz konusu olabilir. SPK'nın süreyi 3'er aylık dilimlerde uzatma yetkisi var.

Hangi fiyat geçerli olacak?

17 Eylül saat 13.30'dan önce satış emri verenler o anki değer neyse o tutardan paralarını geri alabilecek. Ayrıca bu ödemeler "alacaklı" statüsünde olacak. Yüksek ihtimalle hiç emir vermeyenler ya da bu tarihten sonra emir verenlerden daha önce ödemelerini alabilecekler.

Süreci kim yönetecek?

Bundan sonra İş Bankası ve Ziraat Bankası süreci yönetmekte görevli olacak.

Süreç nasıl takip edilecek?

İki banka kendi takvimlerini yatırımcılarla paylaşacak. Yapacakları hazırlıkların ardından gerekli açıklamayı yapacak.

Yatırımcı ne yapmalı?

Yatırımcılar her ihtimale karşı kendilerini güvende hissetmek için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan pay dökümlerini alabilirler. Böylece tasfiye süresince kendileri için belirlenen pay tutarı ile önceki pay tutarlarını karşılaştırabilirler.