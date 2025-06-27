Akaryakıt fiyatı neden hızlı düşmedi?

Savaşın ardından petrol fiyatları, eski seviyesinin bile altına indi. Brent petrol 66 dolara kadar düştü. Bu akaryakıt fiyatlarında fiyat düşüşünü beraberinde getirdi. Benzin 2 lira 68 kuruş, motorin toplam 5 lira 72 kuruş ucuzladı. Petrol fiyatında bir değişim olmamasına rağmen bu gece motorin 1 lira 14 kuruş zamlanacak..



Şöyle bir bakarsak, benzin savaş öncesine göre 1 lira 85 kuruş, motorin ise 3 lira 80 kuruş daha yüksek. İnsanlar haliyle "Petrol fiyatı savaş öncesinden daha düşük, döviz kurunda da çok büyük bir artış yok" diyorlar. Zamların aynı şekilde düşmesi gerektiğini düşünüyorlar. Haklı bir düşünce ancak fiyatlar üzerinde Türkiye'deki kurumların bir yetkisi yok.



Benzin ve motorin fiyatı, Genova'daki uluslararası akaryakıt borsasında oluşan fiyatlar üzerinden hesaplanıyor. Oradaki fiyat TL'ye çevriliyor, üzerine vergiler ve akaryakıt bayilerinin marjı ekleniyor. İtalyan borsasındaki fiyat arz-talep durumuna bağlı olarak değişebiliyor. Yani belirleyici olan tek veri petrol fiyatı değil. Bu nedenle dönem dönem fiyat petrol-dolar fiyatları üzerinden yapılan çıkarıma uymuyor.



Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Başkanı İmran Okumuş, önceki gün NTV canlı yayınına telefon ile bağlandı. Yıllardır bu meseleyi halka anlatmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi. Akaryakıt bayilerinin fiyat artışlarından şikayetçi olduğunu çünkü kar marjlarının kuruşla sabit olduğunu dile getirdi. "Fiyat ne kadar artarsa bayiler o kadar zarar ediyor" dedi. Okumuş'a göre, fiyatlar bir süre sonra düşecek ve savaş öncesi seviyesine düşecek.



Kısacası, fiyat değişiminde ne akaryakıt bayilerinin ne de kurumların bir etkisi yok.