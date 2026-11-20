Son değer kaybının iki önemli nedeni var. Bu nedenler birbiriyle de bağlantı...

Çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın Ekim ayı toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlandı. Tutanaklar Fed üyelerinin tamamının faiz artışı yönünde görüş birliğinde olduğunu ortaya koydu. Kısacası faiz ile ilgili beklentiler arttı.

Diğer bir sorun ise yapay zeka hisselerinde yaşanan değer kayıpları. Hisseler geriledikçe kredi ile yapılan işlemlerde teminat tamamlama çağrıları artıyor. Bu teminatları yerine koymak için yatırımcı sabit faiz getirisi olmayan altınını bozduruyor.

NTV canlı yayınına katılan uzmanların şu anki duruma ve geleceğe dair görüşleri şu şekilde;

-Altın 2024 ve 2025 yıllarında ciddi oranlarda yükseldi. Bu yıl soluklanması bekleniyordu. Ancak yine de bu kadar düşmesi petrol fiyatındaki artışın ve faiz tahminlerindeki değişimin bir sonucu.

-Şu an dünyada bir nakit ihtiyacı var. Bu nedenle yatırımcılar değerli metallerden çıkıyor. Buradan elde edilen para da faize dayalı yatırımlara gidiyor.

-Altın teknik göstergelerin de altına indi. Destek bulması gereken yerlerde yatırımcılar alım tuşuna basmadı. Bu da piyasada faiz artışları sonrası oluşan beklentilerin bir sonucu.

-Dünyada dolar tüm yatırım araçlarına karşı değer kazanıyor. Etkilenen sadece altın da değil. Bu durumun ne kadar süreceğini kestirmek güç ancak ABD'de faiz artışları sürdükçe altının yukarı yönlü bir trend yakalaması zor.

-Altında dip seviyelerin bu noktalar olması kuvvetle muhtemel. Ancak bu, kısa vadede sert yükselişler geleceği anlamına da gelmiyor. Orta ve uzun vadeli düşünmeyen yatırımcıların fiyatı düşük görmesi, kendileri için kayıp riskini artırabilir.

-Merkez bankaları fiyat düştükçe alımlarını artırıyor. Bu altında daha büyük düşüşlerin önüne geçebilir.