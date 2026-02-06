Altın mı ucuz, gümüş mü pahalı?

Gümüşteki değer kazancı ile birlikte pek çok insanın hayatına "altın-gümüş rasyosu" kavramı girdi. Rasyo, en basit tabir ile "oran" demek. Altın-gümüş rasyosu da bir altının kaç gümüş ettiğini gösteriyor. Örneğin bugün rasyo 65 seviyesinde. Yani 65 tane ons gümüş bir tane ons altın ediyor. Hesaplaması çok basit. Zaten asıl konu nasıl hesaplandığı değil, analistlerin aynı rasyoya bakıp farklı çıkarımlar yapması.

Geçtiğimiz haftanın başında altın-gümüş rasyosu 50 seviyesinin altına inmişti. Bir yıl önce 100 seviyesinin üzerindeydi. Arada inanılmaz bir fark var. Rasyo 100'ün üzerinde olduğunda genel tahminler gümüşün çok ucuz kaldığı yönündeydi. Bu tahminler haklı çıkmış da oldu. Ancak asıl sorun 50'ye düştükten sonraki tahminlerde. Bazı analistler tarihsel ortalamanın çok daha düşük olduğunu o nedenle gümüşün değer kazanmaya devam etmesinin beklenebileceğini söylüyordu. Diğer analistler ise seviyenin çok düşük olduğunu gümüşte sert satışların yaşanabileceğini dile getiriyordu.

Tahminler nasıl bu kadar farklılaşabildi? Bu sorunun cevabı hangi tarihsel dilime baktığınız ile ilgili.

Altın gümüş rasyosunda tarihsel oranlar:

-20. yüzyılın başlarında 16

-20. yüzyılın tamamında 47

-21. yüzyıl ortalaması 50-70 arası

-Zirve seviyesi (2020): 128

-21. yüzyılın en düşük seviyesi (2011): 35

-Bretten Woods sonrası ortalama: 65

Teorik olarak önemsiz gözükse de altın-gümüş rasyosu yatırımcı tercihlerini etkiliyor. Döviz kurları arasında yatırım yapanlar olduğu gibi altın ve gümüş yatırımı yaparken bu oranlara bakanlar da var. Şu an rasyonun 65 olduğunu az önce belirtmiştim. Yani Bretten Woods sonrası ortalama seviye. 1970'lerden 2025'e baktığımız zaman ortalama oran bu. Gümüş 2020'deki zirveye baktığımızda çok pahalı, 2011'dekine baktığımızda çok ucuz. Bu sorulara yanıt araması gerekenler finansal analistler. Ancak her kurumun ve analistin konu ile ilgili farklı görüşü var. Unutulmaması gereken en önemli nokta gümüşün altına oranla 2-3 kat daha volatil olduğu gerçeği. Altın yüzde 1 yükseldiğinde gümüş yüzde 10 yükselebildiği gibi, yüzde 1 düştüğünde yüzde 10 da düşebiliyor.

Not: Altın gümüş rasyosu eskiden ülkeler tarafından belirleniyordu.

Roma İmparatorluğu'nda altın-gümüş rasyosu 12'ydi. Yani 12 gümüş 1 altın ediyordu.

Ortaçağ Avrupa'sında 9,4'e kadar düşürüldü.

ABD hükümeti 1792'de 15'e sabitledi.