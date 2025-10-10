Altın neden coşkuyla yükseliyor?

Altın geçtiğimiz yılki yüksek değer kazancının ardından bu yılda rekorlara doymadı. Ons altın 4 bin doları geçerken, gram altın 5 bin 400 liranın üzerine çıktı. Ons altın yüzde 50, gram altın yüzde 80 değerlendi.



İki sene önceye dönülse ve bugünkü fiyatlar telaffuz edilse hiçbir yatırım kuruluşu "Olabilir" yönünde görüş belirtmezdi. Yatırım kuruluşları daha çok fiyat arttıkça tahminlerini düzelttiler. Goldman Sachs, 2026 sonu için 4 bin 900 dolarlık ons altın tahminini paylaştı. Bu da yüzde 22'lik bir fiyat artışı bekledikleri anlamına geliyor. Yani yükselişin 2024 ve 2025 yılına göre daha düşük kalmasını bekliyorlar. Ancak yarın tekrar tahminlerin güncellenmeyeceğini kim söyleyebilir?



DİNAMO: MERKEZ BANKALARI



Altın fiyatındaki değer kazancının ardında elbetteki artan talep var. Ancak bunun çok düşük bir kısmı bireylerin yaptığı mücevher alımından kaynaklanıyor.



Dünyada artan jeopolitik riskler merkez bankalarını, korunma aracı olarak gördükleri altın alımına yönlendiriyor. Başı Çin çekiyor. Çin Merkez Bankası 11 aydır rezervlerine altın eklemeye devam ediyor. Yaklaşık 16 ay önce, altın fiyatında yükseliş durmuştu. Bunun nedeni Çin Merkez Bankası'nın alımlara ara vermesiydi. Merkez bankalarının alım yapması fiyat için işte bu denli önemli.



BATILI ALICILAR DA EKLENDİ



Merkez bankalarına son dönemde batılı alıcılar da eklendi. Özellikle büyük fonlar, altın ETF'lerine giriş yapıyor. Onlar da merkez bankaları gibi "güvenli liman" olarak gördükleri yere park ediyorlar. Onların da bazı nedenleri var.



TRUMP'IN POLİTİKALARI BELİRSİZLİK YARATIYOR



Fonların ETF'lere yönelmelerinin büyük bir nedeni ABD Başkanı Donald Trump'ın yarattığı politik belirsizlik. Ekonomistlerin görüşü, Trump'ın ülkesinin büyüyen bütçe açığı nedeniyle doların değer kaybetmesini istediği yönünde. Borç arttığında para biriminin değerinin azalması yükü hafifletiyor. Dolar ile altın arasında ters korelasyon var. Her ikisi de "güvenli liman" aracı olarak görüldüğü için biri düştüğünde diğeri değerleniyor.



Ayrıca Trump'ın ticaret savaşı başlatması, Kanada ve Alaska üzerindeki söylemleri de politik belirsizliklere örnek. Bunların yanında elbette savaşlar ve çatışmalar da var. Bunlar da jeopolitik tansiyonu yüksek tutuyor.



FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ARTIYOR



Amerikan ekonomisinde son aylarda açıklanan veriler karamsarlık yaratıyor. Özellikle istihdam rakamları ekonomik faaliyetin yavaşlayacağına işaret ediyor. Diğer pek çok merkez bankasının aksine Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) tek görevi enflasyonu dizginlemek değil. Bankanın aynı zamanda istihdam piyasasının dengeli bir yapıda olmasını da sağlaması gerekiyor. ABD'de enflasyon henüz istenilen düzeylere inmese de düşük istihdam rakamları faiz indirimlerinin devamının geleceğine işaret ediyor.



Tarihsel olarak bakıldığında faiz düştükçe altının yükseldiği görülüyor. Çünkü böyle dönemlerde altını elde tutmanın maliyeti azalıyor. Elinizde bir miktar nakit olduğunu düşünün. Bunu yatırım araçlarında değerlendirmek istiyorsunuz. Bir yandan da faizler yüksek ve garanti getiri elde etme şansınız var. Faiz getirisi garanti olduğu için bu baştan bir maliyet olarak görülüyor. Yani diğer yatırım araçlarının bu seviyenin üzerinde getiri sağlaması gerektiği mantığıyla hareket ediliyor. Faizler düştüğünde ise başka bir yatırım aracını bulundurmanın mevcut maliyeti azalıyor. Haliyle altın da daha fazla talep görüyor.



