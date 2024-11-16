Altın neden düşüyor?

TL’NİN DEĞER KAZANMASI



Altın fiyatları, genel olarak döviz kurları ile ters orantılı hareket eder. Türkiye’de son dönemde TL’nin değer kazanması, altının lira cinsinden fiyatının düşmesine katkı sağladı.

ABD'nin yeni başkanı Trump'ın ekonomi politikalarına ilişkin beklentiler, doların güçlenmesini sağladı. Altın, güçlenen dolar karşısında değer kaybetti. Endeks, 106 seviyesini aşarak 2 yılın zirvesine çıktı.

MB’NİN POLİTİKALARI



Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faiz politikaları da altın fiyatlarını etkileyen faktörler arasında yer alıyor.



Faizlerin yükselmesiyle enflasyon beklentisi gerilerken, altına talep de azalıyor. Yatırımcı, daha yüksek getirili finansal araçlara yönleniyor.



ENFLASYONDA YAVAŞLAMA



Altın, yüksek enflasyon dönemlerinde yatırımcının en çok güvendiği finansal enstrümanlardan biridir. Türkiye’de düşen enflasyon, altına olan talebi de azalttı.

Ekonomi yönetiminin mali politikalardaki yaptığı düzenlemeler ve bazı ekonomik iyileşmeler, enflasyonun kontrol altına alınmasına yardımcı oldu ve bunun sonucunda altına olan ilgi azaldı.



DÜNYADA ALTINA TALEP AZALDI

Altın fiyatları sadece yerel faktörlere değil, küresel ekonomik koşullara da bağlı… Küresel ölçekte doların güçlenmesi ve faiz oranlarının düşürülmesi gibi faktörler, dünya genelinde altın talebini azalttı ve yatırımcıları daha riskli ve getirisi yüksek finansal araçlara yönlendirdi.



RİSKLİ AKTİFLERE İLGİNİN ARTMASI



Borsa ve gayrimenkul gibi varlıklara olan ilgi artarken, altın gibi değerli madenlere olan talep azaldı. Kripto paralarda yaşanan pozitif hava da altın talebinin düşmesine sebep oldu.



JEOPOLİTİK FAKTÖRLER VE KÜRESEL BELİRSİZLİK



Jeopolitik belirsizlikler, özellikle savaşlar, ambargolar ve ticaret savaşları gibi durumlar, genellikle altına olan talebi artırır. Ancak Türkiye’de ve dünya genelinde son dönemde bazı belirsizliklerin azalması, altının cazibesini azaltan bir diğer faktör oldu.