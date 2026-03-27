Altın neden ters köşe yaptı?

"Güvenli liman" olarak bilinen altının savaşa rağmen neden düştüğünü birkaç başlıkta sıralamak mümkün.

1- Değerlenen dolar

ABD Başkanı Donald Trump göreve geldiğinden bu yana hep daha canlı bir ekonomi vurgusu yapıyor. Ekonomiyi canlandırmak için para biriminin değerini düşürmek de bir seçenek. ABD'nin 40 trilyon dolara yakın borcu var. Doların değeri düşerse bu borcun da hacmi küçülmüş oluyor. Bu nedenle bu yıl dolar endeksinde kayıplar görülmesi bekleniyordu. Zaten savaştan önce bu yaşanıyordu. Ancak savaş tabloyu bir anda değiştirdi. Riskli varlıklardan kaçan yatırımcılar güvenli liman seçimini altın yerine dolardan yana kullandı. ABD dünyanın en büyük petrol üreticisi ve ihracatçısı. Dolayısıyla petrol fiyatı yükseldikçe ihracat gelirleri artıyor. Bu da bütçe açığı açısından olumlu bir etki yapıyor. Doların lehine oldukça pozitif bir gelişme.

2- Faiz beklentileri

Altını düşüren bir diğer etki, enflasyon korkuları oldu. Petrol fiyatı uluslararası piyasalarda belirleniyor. Dolayısıyla tüm ülkelerde enflasyonu artıracak. ABD Merkez Bankası'nın bu yıl faiz indirimine gitme ihtimali azalırken, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırması bekleniyor. Faiz ile altın fiyatı arasında negatif bir ilişki var. Faizden sabit getiri elde edildiği durumda altına yönelim düşük oluyor. Altına yatırım yapıldığı zaman elde edilebilecek faiz gelirinden vazgeçiliyor. Bu da altını elde tutmanın maliyetini yükseltiyor.

3- Merkez Bankası alımları durabilir

Altın fiyatını yükselten en önemli faktörlerden biri Merkez Bankalarının alımlarıydı. Şimdi alım yerine tam tersi satış yapılacak gibi duruyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası altın satışı yaptığı bilinen ilk merkez bankası oldu. Birçok ülkenin merkez bankası da buna eşlik edebilir. Sonuç olarak merkez bankaları altınları böylesi günler için biriktirmişti. Satışlar devam ederse altın fiyatı baskı altında kalabilir

4- Hızlı değer kazancı, hızlı düşüş

Altın yılın ilk iki ayında yüzde 20 değerlenmişti. Geçtiğimiz iki yıl da beklenenin çok üzerinde getiri sağladı. Ons altın 2024'ün ilk gününden bu yana yüzde 116 yükseldi. Dolar bazında yaşanan bu değerlenmeler ancak kripto paralarda ya da devrim yapacağı düşünen şirketlerin hisselerinde görülür. Fiyatta yaşanan hızlı artışlar fiyat düşüşlerinde yatırım aracını çok daha kırılgan hale getirebiliyor.