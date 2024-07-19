Altın yatırımcısını neler bekliyor?

Geçen hafta ABD'de enflasyon yüzde 3 ile tahminlerin altında geldi. Aylık enflasyon eski bölgeye geçti. Bu ilk kıvılcım oldu. Hafta sonu ABD Başkan adayı Donald Trump'a düzenlenen saldırı yükselişin ikinci nedeniydi. Pazartesi günü ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon ile ilgili verdiği mesajlar da bu değer kazancını destekledi. Powell, son verilerin enflasyonun düşeceğine dair güveni artırdığını söyledi. Takip eden günlerde ons altın 2480 dolara kadar çıkarak rekor kırdı. Bu içeride gram altına da yansıdı. Gram altın 2640 lirayı test etti. Haftanın son işlem gününde ise altın fiyatlarında geri çekilmeler görülüyor. Analistlerin çoğu bu durumu kar satışı olarak yorumluyor. Kısa ve orta vadede bakıldığında ise altında fiyat yükselişini destekleyen ve baltalayabilecek bazı nedenler var.



YÜKSELİŞ İÇİN 3 NEDEN;



*Kasım ayında ABD başkanlık seçimleri yapılacak. Piyasalar şimdiden Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın kazanacağına bahis almış durumda. Trump'ın kazanmasının altın fiyatını artıracağı düşünülüyor. Çünkü Trump, popülist politikaları uygulayan bir lider. Başkan olması durumunda ekonomide büyüme yanlısı adımlar atması bekleniyor.



*ABD Merkez Bankası'nın Eylül ayında faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. Daha önce bu yıl için bir faiz indirimi beklenirken bu tahmin de ikiye çıktı. Altın fiyatı ile faiz arasında ters bir korelasyon var. Genellikle faizler düştüğünde altın değer kazanırken, faiz arttığında altın düşüşe geçiyor.



*Jeopolitik riskler artıyor. İsrail'in Lübnan'a operasyon hazırlığı yaptığı biliniyor. Bu savaşın gerçekleşmesi durumunda altının da hızlı yükselebileceği belirtiliyor. Ayrıca Çin ile Tayvan arasındaki gerilim ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş da altını destekliyor.



DÜŞÜŞ İÇİN 3 NEDEN;



*Ons altın bu yıl yüzde 17 yükseldi. ABD'de enflasyon ise yıllık yüzde 3 civarında. Yani şu an için bile yüksek oranda reel getiri sağladı. Ons altın şu an 2400 doların üzerinde. Pek çok yatırım kuruluşu altın için yıl sonunda bu seviyeleri öngörüyordu. Bu nedenle yükselişlerde kar satışları görülebiliyor.



*Altının değer kazancını destekleyen en önemli gelişmelerin başında merkez bankalarının yaptığı alımlar geliyordu. Çin Merkez Bankası da bu konuda başı çekiyordu. Ancak Çin Merkez Bankası, 18 ay aradan sonra ilk kez Mayıs ayında altın alımı yapmadı. Üzerine Haziran ayında da bu duruşunu tekrarladı. Çin Merkez Bankası'nın alım yapmaması talebi doğrudan etkileyeceği için fiyat düşüşlerine kapı aralayabilir.



*Analistlere göre ons altında 2400 dolar önemli bir destek konumunda. Ons altın bu seviyenin üzerine çıksa da yukarıya gitmekte zorlanıyor. Bu da düşüş baskısı yaratıyor. Bu seviyenin altına inmesi durumunda 2300 dolarlara hızlı geri çekilme olabileceğine dikkat çekiliyor.