Altında 2026 belirsizliği

Bu hızlı yükselişleri hiçbir finansal analist tahmin edemedi. Dünyaca ünlü yatırım bankaları sürekli fiyat tahminlerini güncelledi. İki ay öncesine kadar 2026 sonu için beklentiler 4 bin 500 dolar seviyesindeydi. Bu rakama şimdiden ulaşıldı. Tahminler de 4 bin 700 dolar ile 5 bin dolar arasına yükseltildi.

"Büyük bankalar fiyatı nasıl bilemiyor?" diye sorulabilir. Ancak altın fiyatını etkileyen çok fazla değişken var. Jeopolitik değişkenler, merkez bankası alımları, küresel ekonomik gelişmeler, gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz kararları bunlara örnek verilebilir. Her yeni gelişme ve ekonomik veri farklı bir etki yaratıyor.

Altın normal şartlarda güvenli liman aracı olarak görülüyor. Belirsizlikler arttığında, yatırımcı ekonomik şoklara karşı altına yöneliyor. Son artışlar ise sadece "güvenli liman" talebiyle açıklamak zor. Altın sadece korunma aracı olmaktan çıkıp yatırım aracı haline gelmeye başladı. Şu ana kadar yüksek oranda kazanç sağlayanlar, gelecek yıl da altının yükseleceğini düşünüyor. Bunun psikolojik bir altyapısı da var. Yayımlanan raporların da neredeyse tamamında değer kazancının süreceği beklentisi paylaşılıyor. Dikkat edilmesi gereken nokta ise kazanç oranının ne kadar olacağı.

Eğer bankaların tahminleri bu kez tutarsa, ons altın 2026'yı 5 bin dolardan tamamlayabilir. Bu beklentiyi aştığını ve 6 bin dolara çıktığını varsayalım. Genellikle uç tahminler yapan kurumlar şu an 6 bin dolarlara işaret ediyor.

İhtiyatlı tahminler tutarsa 2026'da ons altın yüzde 11, yüksek beklentili tahminler tutarsa yüzde 33 değer kazanacak. Her iki tahminde de bu yılki artış oranının çok altında kalmış olacak.

Bunlar elbette ki varsayım. Çok daha sert artışlar da olabilir, düşüş de. Geçen yıl sonunda bu yıl için yapılan tahminlerin tutmayışı, düşük kalması bunu kanıtlar nitelikte. Sonuç olarak çok yüksek oranda getiri bekleyenler daha düşük getirilere de hazır olabilmeli.

Bir finansal enstrüman ne kadar getiri sağlarsa, ilgi de o kadar artıyor. Altında da bunu görüyoruz. Daha fazla yatırımcı, daha yüksek beklentiler ile satın alım yapıyor. Finans ile ilgili hiçbir okuryazarlığı olmayan insanlar dahi uçuk öngörülerde bulunabiliyor. Ancak hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez, sonsuza kadar düşmez.

ALTIN YATIRIMCISI 27 YIL BEKLEDİ

Geçmiş tecrübelerin de unutulmaması gerekiyor. Borsa İstanbul yıllık yüzde 200'lere ulaşan değer kazancı sonrası 2,5 yıldır neredeyse yerinde sayıyor.

126 bin dolarlara kadar çıkan Bitcoin, şu an 90 bin doların altında. Sene başına göre yüzde 5 ekside.

Ons altın 1979'da yüzde 126 parlamış, 700 doları aşmıştı. O yıllarda yaşanan petrol krizi fiyat yükselişinin en büyük nedeniydi. Yatırımcılar tekrar aynı seviyeye gelmesi için 27 yıl bekledi. Bu sürede doların enflasyon nedeniyle yaşadığı değer kaybı da cabası. Analistlere göre bugünkü tablo bambaşka. Altının yükselmesini sağlayan yatırımcı talebi o güne kıyasla daha kalıcı. Tüm pozitif etkenlere rağmen her yıl aynı yükseliş performansını göstermesi ise oldukça zor.