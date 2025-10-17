Altında "sürekli yükseliş" mümkün mü?

Değer kazancı için birçok neden sıralanıyor;



-ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine yönelik beklentiler



-Ticaret savaşının yeniden başlaması



-Jeopolitik gerilimler



-Merkez bankası alımları



-Batılı fonların da altına giriş yapması



-Amerika'da federal hükümetin kapalı olması...



Ekonomistlerin ortak görüşü fiyatların sürekli yükselerek gidemeyeceği. Yatırım kuruluşlarının notlarında bir noktada düzeltme yaşanacağı beklentileri öne çıkıyor. Ancak fiyatın nereye kadar yükseleceği, nerede düşeceği konusunda kimse bir şey söyleyemiyor.



Altındaki hızlı yükseliş akıllara 2013 çöküşünü getiriyor. O yıl ons altın fiyatı yüzde 28 gerilemişti. Üstelik değer kaybının yüzde 15'lik kısmı sadece 48 saat içinde yaşanmıştı. O dönem altında bir düşüş olacağı beklentisi hakimdi ancak yaşanan kayıp beklenmedik düzeydeydi.



2013'teki altın çöküşünü Fed tutanakları tetiklemişti. Tutanaklarda parasal genişlemenin sona erdirilebileceğine dair sinyaller vardı. Ardından büyük fonların altından kaçışı başladı. Satışlar, daha fazla satışı tetikledi.



Altın fiyatı 2008 sonundan 2013 başına kadar yüzde 120 değerlenmişti. Arada Eylül 2011'de 1.905 dolar ile zirve yapmıştı. Bir daha aynı seviyeleri 9 yıl boyunca test edemedi. 10'uncu yılında 1900 doları görse bile yeniden geriledi. Ons altın 2023 Ekim'inde 1800 dolarlardaydı. Yani tam 12 yıl önceki seviyesinin bile altındaydı.



2013 yılındaki şartlar ile bugünkü şartlar aynı değil. Ancak altının sürekli yükselen bir yatırım aracı olmadığı da ortada. Yakın tarih hızlı düşüşlerin de yaşandığını gösteriyor.