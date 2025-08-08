Altında tahminler neden ayrışıyor?

Altında yabancı kurumların sene sonu için tahminleri karışık. Bazı kurumlar 4000 dolar öngörürken, bazı kurumlar bugünkü seviyelerin bile çok altında olacağını tahmin ediyor. Bu beklentilerin farklı olmasına neden olan durum, aynı konular için farklı tespitler yapmaları. Fiyat üzerinde etkili olacak başlıklar şunlar;

1-Merkez bankalarının alımları

Altının son yıllarda yüksek oranlarda değer kazanmasında merkez bankalarının yaptığı alımlar var. Özellikle de Çin Merkez Bankası ön planda. Bu yıl bazı aylarda ya altın almadılar ya da miktarı düşürdüler. Düşüş bekleyen kuruluşlar, bankanın altın alım performansının zayıf olacağını savunuyor. Yükseliş öngören kurumlar ise tam tersini öngörüyor.

2-Jeopolitik riskler

Altın ile jeopolitik riskler arasında düz korelasyon var. Riskler arttıkça altın fiyatı da yükseliyor. Bunu hem Rusya-Ukrayna savaşı hem İran-İsrail gerilimleri sırasında bir kez daha gördük. Rusya-Ukrayna savaşı hala gündemdeki yerini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump tarafları biraz da sopa göstererek masaya oturtmaya çalışıyor. Bir anlaşmaya varılması durumunda altın fiyatının düşebileceği dile getiriliyor. Burada kritik olan, anlaşmanın gerçekleşme ihtimali sorusuna verilen yanıtlar... Bazı kurumlar "anlaşma olabilir" derken bazıları da bunu pek olası görmüyor.

3-Fed'in faiz kararları

Arapsaçına dönen bir diğer konu Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararına dair beklentiler. Gelişen olaylar, açıklanan veriler tahmini sık sık değiştiriyor. Amerikan ekonomisinde soğuma yaşandığını gösteren rakamlar altına olumlu yansıyor. Çünkü Fed'in faiz indirimine daha erken gitme ihtimali yükseliyor. Tersinden enflasyonda yükseliş yaşandığında fiyat düşebiliyor. Tabii her veride farklı bir görüntü çıkabiliyor. Kurumlar bu konuda da geleceğe dönük farklı senaryolar çizebiliyor. Sonuç olarak Fed'in faiz indirimlerinin altın fiyatını artırması bekleniyor. Ancak zamanlaması konusunda net bir fikir birliği yok.

4-Dolar endeksi

Trump'ın birçok açıklaması "güçlü dolar" istediği şeklinde. Fakat gerçeklik bu durum ile çelişiyor. ABD ekonomisi bütçe açığı konusunda alarm veriyor. Doların değer kaybetmesi teknik olarak borcun ödenebilirliğini artırıyor. Ayrıca ticaret savaşı gibi belirsizliğin yüksek olduğu konularda da farklı görüşler ortaya atılabiliyor.

Sonuç olarak bu konuda da bir fikir birliği yok. Genellikle dolar endeksi yükseldiğinde altın geriler, indiğinde altın çıkar.