Altının kaderi 2027'de değişir mi?

O günlerde sene sonu tahminleri de 6 bin dolara işaret ediyordu. Ancak beklenen olmadı. Neredeyse hiçbir banka bugünkü fiyatı tahmin edemedi.

Piyasalarda sık sık siyah kuğu olayı yaşanır. Beklenmedik bir gelişme beklentileri altüst edebilir. Küresel piyasalar ve yatırımcılar buna alışık. 2026'nın siyah kuğusu ise İran Savaşı sonrası Hürmüz Boğazı'nın kapatılması oldu. Bölgeden dünyaya yapılan petrol sevkiyatları durdu, Brent petrolün varil fiyatı 120 dolara kadar çıktı. Altın fiyatı sert düşüşe geçti.

Dünya daha önce de birçok kez petrol krizi yaşamıştı. Altın bu krizlerden güçlenerek çıkmıştı. Çünkü o dönemlerde jeopolitik risklerdeki artış sonrası güvenli liman talebi öne çıkmıştı ve altın tercih edilmişti. Bu kez güvenli liman altın değil, Amerikan Doları oldu.

ABD'nin dünya petrol üretiminden aldığı pay 1978 yılında yüzde 14,5 seviyesindeydi. 2026 yılında bu oran yüzde 19'a yaklaştı. Aynı dönemde Hürmüz Boğazı'ndan yapılan sevkiyat ise sürekli geriledi. 1978'de yüzde 35'lerde olan oran yüzde 20'lere kadar indi. Sonuç olarak ABD, yükselen fiyata rağmen petrol ihracatını sürekli artırdı. Bu da bütçe açığının azalacağı beklentisi doğurdu. Altın yerine doların ön plana çıkmasındaki en temel gerekçe bu.

NEDEN 2027?

Hürmüz Boğazı krizinin uzun sürmesi, dünyada enflasyon baskısını artırdı. Bunun sonucu olarak ABD Merkez Bankası (Fed) Eylül ayında 3 yıl aranın ardından ilk kez faiz yükseltti. Daha yüksek enflasyon daha yüksek faiz anlamına geliyor. Çünkü altının sabit bir getirisi yokken faizden sabit getiri elde edilebiliyor. Yatırımcının, altına ya da diğer yatırım araçlarına yönelmesi için sağlayabileceği muhtemel kazancın, faiz getirisinin üzerinde olması gerekiyor. Kısacası yatırımcı riske girmiyor. Altın yüksek faiz döneminde bu nedenle cazibesini koruyamıyor.

Analistler 2027 yılının ikinci çeyreğinden itibaren altının yükseleceği beklentisi içerisinde. Bu beklenti de yine faiz oranı ile ilişkili. Fed'in en geç Mart ayında bir hamle daha yaptıktan sonra faiz artış sürecini sonlandırması bekleniyor. Ardından petrol fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak indirim döngüsü yeniden gündeme gelebilir. Yani altın yatırımcısının gözü faiz oranlarından çok petrol fiyatlarında olmalı.