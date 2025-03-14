Altının rekor koşusu sürecek mi?

1 - Trump sarsıntısı ne kadar sürecek?

Trump ABD Başkanı olduktan sonra ilk iş olarak tüm dünyaya çelik ve alüminyum tarifesini artırdı. İthalat vergisini yüzde 25'e çıkardı. Ardından Çin, Meksika, Kanada ve Avrupa Birliği'ne ek vergiler açıkladı. Bu ülkeler de ABD'ye misilleme olarak karşı tarifeler duyurdu. Bunun bir kısır döngüye dönmesi ve dünya ekonomisine zarar verme olasılığı oldukça yüksek. Bu nedenle yatırımcılar bu dönemi güvenli liman olarak gördükleri altında kalarak geçirmeye yöneliyor.

2 - Fed kaç kez faiz indirecek?

ABD Merkez Bankası'nın bu yıl 1 faiz indirmesi bekleniyordu. Bu hafta ABD'de açıklanan enflasyon ve üretici fiyat endeksi rakamları bu görüşü değiştirdi. İkisi de piyasa tahminlerinin altında geldi. Piyasada artık 1 yerine 2 faiz indirimi beklentisi öne çıkıyor. Faiz indirimleri altının elde tutma maliyetini düşürüyor. Altın yatırımının artmasını sağlıyor.

3 - Ukrayna-Rusya savaşı bitecek mi?

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 3. yılına girdi. Savaşın başladığı ilk dönemden bu yana jeopolitik riskler sürekli arttı. Trump yönetiminin adımlarının bir barış antlaşması ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı merakla bekleniyor. Eğer taraflar savaşmayı bırakırsa, jeopolitik risklerde ciddi bir azalma söz konusu olabilir. Bu da altın fiyatları için düşüş yönünde etki yapacaktır.

4 - Merkez Bankaları altın almaya devam edecek mi?

Başta Çin Merkez Bankası olmak üzere, merkez bankaları 1 yılı aşkın bir süredir altın birikimi yapıyor. Çin Merkez Bankası, 2024 sonuna doğru alımlara ara vermişti. Bu alımlara 4 aydır yeniden başladı. Jeopolitik risklerde gerileme olmadığı sürece alımların devam edeceği düşünülüyor. Bu da altın fiyatının yukarıya doğru gitmesini destekliyor.

5 - Paritede yön ne olacak?

Euro/dolar paritesinde bu yıl için beklentiler 1 seviyesine doğru geri çekileceği yönündeydi. Beklenenin aksine parite yükseldi, 1,10'a dayandı. Dolar endeksindeki bu gerileme altın fiyatına destek oldu. Çünkü altın ve dolar genellikle ters korelasyon içerisinde hareket eder. Önümüzdeki günlerde paritenin yeniden gerilemeye başlaması altın için düşüşün habercisi olabilir.