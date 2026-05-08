Bir yıl kuraklık, bir yıl sel

Türkiye, yakın tarihte görülmeyen doğa olaylarına şahit oluyor. İklim değişikliğinin etkileri artık daha fazla hissediliyor. Beklenmedik anda gerçekleşen doğal felaketler, can alıyor, maddi hasar yaratıyor. Tarımsal üretimde her yıl büyük kayıplar yaşanıyor.

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu'ya göre, Türkiye'de yağış periyotları değişti. Ani soğuma, ani ısınma ve 3 ayda yağması gereken yağışın bir günde düşmesi gibi ciddi olumsuzluk yaratan durumlar oluşturmaya başladı. Bu etkiler iklim değişikliğinin en önemli göstergesi. Soylu, "Bu şartlar altında tarımsal üretim planlaması yapmak çok zor hale geldi" diyor.

Geçen yıl kurak bir tarım sezonu yaşanmıştı. Bu yıl ise tam tersi. Ortalamanın 2 katı yağış alan bölgeler oldu. Bu durum her ne kadar olumlu gibi gözükse de, fazla yağış hastalıkların önünü açabiliyor. Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Rıza Öztürkmen, birçok ilde çiftçilerin şu anda bu hastalıklarla baş etmeye çalıştığını dile getiriyor. Ayrıca bu yıl fazla yağış alınmasının kuraklık tehdidinin bittiği anlamına gelmediğini de ifade ediyor. "Yapmamız gereken en önemli şey akıllı sulama sistemlerinin bir an önce harekete geçmesi. Suyu çok dikkatli ve teknolojiye uygun şekilde kullanmamız şart" diyor.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ RİSK ALTINDA

Tarımda ürün çeşitliliği büyük risk altında. Üretici artık fazla su istemeyen, hızlı yetişen, hastalıklara dirençli tarımsal ürünler ekmeye yöneliyor. Pirinç, şeker pancarı, pamuk gibi ürünlerin ekimi azalıyor. Yerlerini soğan, arpa, yulaf gibi ürünler alıyor. Ekim ve hasat takvimleri de değişiyor. Soylu'ya göre, Ekim başında yapılan ekimler artık Kasım'da gerçekleştiriliyor. Çiftçiler bu tarz önlemlerle kendisini korumaya çalışıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılında, tarımsal destekleme modelini değiştirdi. Tarımsal destekler artık üretim döneminden önce açıklanıyor. Bu sayede üreticilerin o sezon için gerekli olan ürünlere yönelmesi sağlanıyor. Uydu ile yapılan tespitlerle sahte beyanda bulunan çiftçilerin destekleri kesiliyor.

Ancak uzmanlar, tarımda doğal afet kaybının önüne geçmenin pek kolay olmayacağını dile getiriyor. Yine de yüzde 100 başarı diye bir şey olmadığını, riski dağıtmanın önemli olduğunu vurguluyorlar.