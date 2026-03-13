Bir yıl sonra faiz koridoru

Merkez Bankası şu an piyasayı üç kanaldan fonlayabiliyor. İlki politika faizi olan bir hafta vadeli repo. Politika faizi yüzde 37 seviyesinde. Diğer ikisi gecelik vadede borç verme ve gecelik vadede borçlanma araçları. Birinde faiz yüzde 40, diğerinde yüzde 35,5.

Merkez Bankası, normal şartlarda piyasaya likiditeyi bir hafta vadeli repo ihaleleriyle sağlıyor. Ancak savaş nedeniyle yaşanan durumdan dolayı ihalelere ara verildi. Yerine faizin yüzde 40 olduğu gecelik vadede borç verme kanalı tercih ediliyor. Yani faiz fiilen 3 puan artmış oldu.

Banka, daha önce de pek çok kez faiz koridoru uygulamasını hayata geçirdi. En son Mart 2025'te yaşanan iç siyasi gelişmeler nedeniyle olağanüstü toplantı yaparak koridorun üst bandını artırmıştı. Aradan geçen bir yıl sonra bu kez içerideki değil, dışarıdaki gelişmeler etkili oldu.

‘’ÜST BANT ARTIRILABİLİRDİ''

Merkez Bankası Perşembe günü piyasa beklentilerine paralel faizi değiştirmedi. Metinde de tahmin edildiği gibi jeopolitik risklere vurgu yapıldı. Merkez, gerekmesi durumunda faiz artışı yapabileceğini ifade etti. Ekonomistlerin büyük kısmı bankanın kararını ve yayımladığı metni "iyimser" buldu.

Tartışmanın ana odağında ise politika faizi yok. Politika faizinin artırılması gerektiğini savunan yatırım kuruluşu ve ekonomist sayısı çok çok az. Asıl beklenti faizin üst koridorunun artırılması gerektiği yönündeydi. Üst bandı yüzde 40'tan yüzde 41'e ya da yüzde 42'ye getirilmesinin "ben buradayım" mesajı vereceği ifade ediliyor. Bunun piyasada yaşanabilecek olağan dışı gelişmelere verilecek tepki hızını da artıracağı vurgulanıyordu.