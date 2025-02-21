Borsa 8 aydır yön bulamıyor

Piyasa hacimleri yüksek enflasyona rağmen neredeyse 2 yıl önceki seviyeyle aynı. BİST100 endeksi 14 Aralık 2022'de 159 milyar liralık hacmi görmüştü. Bugünlerde hacim 100 milyar lirayı bulmakta bile zorlanıyor. O günkü 100 lira resmi enflasyon verileriyle bugünün 250 lirasına denk geliyor. Yani o günkü hacim bugünkü 400 milyar liraya denk geliyor. Bu hesapla hacim 4 kata yakın geriledi.

Borsanın testere piyasası içerisinde olmasının bazı önemli nedenleri var.

MEVDUAT FAİZİ HALA BÜYÜK BİR RAKİP



Enflasyon görünümünde ekonomi yönetiminin ve Merkez Bankası'nın hedeflediği düzeyde düzelme yaşanamadı. Merkez Bankası yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısında yıl sonu tahminini yüzde 21'den yüzde 24'e yükseltti. Faiz indirimlerinin sürecine dair soru işaretleri arttı. TCMB Başkanı Fatih Karahan, geçen hafta Suudi Arabistan'da yaptığı konuşmada, "Risklere karşı harekete geçmeye hazırız" mesajı verdi. Yatırımcılar, artan enflasyon riski ve faiz indirimi konusundaki belirsizlik nedeniyle TL mevduatı borsaya tercih ediyorlar.

FİNANSMANA ERİŞİM KISITLI

Merkez Bankası politika faizini 2 toplantıda toplam 500 baz puan aşağı çekti. Ancak kredi faizleri hala piyasanın arzu ettiğinden çok yüksek. Ayrıca kredi büyümesine dönük kısıtlayıcı politikalar da uygulanmaya devam ediyor. Finansmana erişim oldukça sıkı. Bu da hem şirketler üzerinde risk faktörlerini artırıyor. Böyle dönemlerde yatırımcılar borsaya ihtiyatlı yaklaşıyor. Diğer yandan borsada kredili işlemi tercih eden çok sayıda yatırımcı var. Faizlerin yüksek olması işlem sayısını düşürüyor.

HALKA ARZLARA İLGİ ZAYIF

Borsada halka arz furyası geçen yıl büyük ölçüde sona ermişti. Bu yıl da halka arz olan şirketlerin hisseleri yükselmekte zorlanıyor. Hatta genellikle düşüyor. Halka açılmayı planlayan birçok şirket tarihi ertelemeyi değerlendiriyor.

YABANCILARIN TALEBİ BEKLENTİNİN ALTINDA

Borsaya yabancı ilgisinin özellikle 2024 yılında ciddi bir oranda artması bekleniyordu. Beklenen olmadı. Yabancı alımları sınırlı kaldı. Yatırım yapan yabancılar da geçen yıl özellikle bankacılık hisselerine ilgi göstermişti. Bu yıl bankacılık hisselerinin fiyatını yüksek bulduklarına dair pek çok değerlendirme mevcut. Dolar/TL'nin zayıf artış göstermesi, hisseleri döviz bazında değerli kıldı.

TRUMP'IN POLİTİKALARI

ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları dünyada büyük bir belirsizlik ortamı yarattı. Dolar endeksi güçlenirken, küresel fonlar güvenli liman olarak gördükleri yatırım araçlarına yöneldi. Bu da Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu gelişmekte olan ülke piyasaları için zorlu bir ortam yarattı. Ayrıca, ticaret savaşları ile birlikte artan enflasyon endişeleri ABD Merkez Bankası'na ilişkin faiz indirim tahminlerini zayıflattı.

Uzmanlar BİST100 endeksinde 10.200 puan seviyesinin aşılmasının kritik önemde olduğunu belirtiyor. Endeksin bu seviyenin üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketin başlayabileceği görüşü dile getiriliyor.