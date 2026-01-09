Borsada 2026 tahminleri

Aracı kurumların strateji raporlarında ortalama yükseliş hedefi oranı yüzde 33 ile yüzde 40 arasında değişiyor. Endeksin 15 bin ila 16 bin bandı arasında yılı kapatması öngörülüyor. Borsayı olumlu etkileyebilecek gelişmeler olduğu gibi olumsuz etkileyebilecek başlıklar da var.

*Faizlerde kademeli gevşeme: Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor. Faiz ile borsa ters korelasyon içerisinde. Bu nedenle faiz düştükçe borsaya ilginin artabileceği belirtiliyor.

*Risk primi iyileşiyor: Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 204 puana kadar düştü. Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyesine indi. Risk primi düştükçe yabancı yatırımcının borsaya ilgisinin artacağı düşünülüyor.

*Kredi notu artabilir: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının bu yıl Türkiye'nin kredi notunda artışa gidebileceği belirtiliyor. İlk karar 23 Ocak'ta Fitch Ratings ve Moody's'ten gelecek. Moody's geçen yıl Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitifte tutmuştu. Bu da not artışı gelebileceğini gösteriyor.

*Enflasyon muhasebesi: Enflasyon azaldıkça faizler gerileyecek. Bu da şirketlerin finansmana erişimini kolaylaştıracak. Enflasyon muhasebesi de 3 yıl süreyle ertelendi. Bunun da şirketlerin bilançolarını olumlu etkilemesi bekleniyor.

*Siyasi riskler: Yurtiçindeki siyasi gelişmeler 2025 yılında borsayı olumsuz etkilemişti. Bu başlığın 2026'da da borsa için en büyük risk unsuru olduğu dile getiriliyor.

*Faizler hala yüksek: Faizler kademeli olarak düşse de, özellikle yılın ilk yarısında yüksek kalması bekleniyor. TL bazında reel getiri elde edilebiliyor olması borsa için en azından yılın ilk 6 ayında olumsuz bir faktör olarak görülüyor.