Borsada belirsizlik yaratan 6 neden

Ancak borsadaki yükselişin önemli bir kısmı yılın ilk 4 ayında gerçekleşti. Borsa o tarihten sonra nispeten dar bir banda sıkıştı ve testere piyasasına girdi. Yani trend ne yukarı ne de aşağıya döndü. Endeks testerenin uçları gibi bir aşağı indi bir yukarı çıktı.



Bazı analistler borsada yükselişin devam edeceğini düşünüyor. Fakat değer kazancının olmayacağını düşünen analist sayısı da bir hayli fazla. Borsada yukarı yönlü hareket beklemeyen analistler 6 neden belirtiyor. O nedenler şöyle;



-Borsa döviz kurlarındaki hareketten doğrudan etkileniyor. Kurlar arttığında borsa da pozitif etkileniyor. Aksi halde özellikle ihracatçı şirketler maliyet riskiyle karşı karşıya kalıyor, bilançoları zayıflıyor. Kurda önemli bir hareketlilik olmadığı için bu durum borsaya da yansıyor.



-Bazı şirketler yüksek faiz nedeniyle borç döndürmekte zorlanıyor. Yüksek faiz ile kullanılan krediler karlılığı olumsuz etkiliyor. Şirketlerin karlılık oranlarının düşmesi borsadaki değer kazançlarını önlüyor.



-Her hisse yükselmiyor. Bu yıl özellikle bankacılık ve sigortacılık endekslerinde kazanç yüksek. Ancak BİST30 ve BİST100 dışındaki yan kağıtlarda getiri düşük kaldı. Çoğu enflasyonun altında kazanç getirdi. Özellikle küçük yatırımcılar bu tablo karşısında "zarar kes" yapıyor.



-Yabancı ilgisi düşük. Yabancı tahvil ve bonoya ilgi göstermesine rağmen borsadan çıkış yapıyor. Bu durum "Yabancılar borsa seviyesini yüksek buluyor" değerlendirmesine yol açıyor. Yabancının endeksi yüksek bulduğu bir yerde yerli yatırımcı da hisseden uzaklaşıyor.



-Mevduat yatırımına ilgi devam ediyor. Tasarrufların önemli bir kısmı orada değerlendiriliyor. Bu nedenle yerli yatırımcı tek başına endeksi yukarı götürecek hacme sahip olamıyor.



-Enflasyon muhasebesi kafa karıştırmış durumda. Bazı sektörlerde uygulanırken bazılarında uygulanmaması karşılaştırma yapmayı güçleştiriyor.