Borsanın yükselmemesinin 7 nedeni

1- FAİZ ORANLARI YÜKSEK

Faiz oranları yükselmesi genellikle borsalar için kötü olmuştur. Mevduat faizleri yüksek olduğu için tasarruf sahiplerinin çoğu birikimlerini risksiz olarak gördükleri bu enstrümana yatırıyor. Eğer ekonomi politikalarında yatırımcıyı hareketlendirecek yeni bir hikaye yoksa borsa yüksek faiz zamanlarında geriliyor. 2003 yılında faiz oranları düşmeye başlasa da hala çok yüksek seviyelerdeydi. Buna rağmen borsa o yıl yüzde 79,61 değer kazandı. Bunun en büyük sebebi o dönem yürütülen kapsamlı reform programlarıydı.

2- YABANCI YATIRIMCI İLGİSİ DÜŞÜK

Yabancı yatırımcıların Mayıs ayından itibaren borsaya giriş yapmaları bekleniyordu. Ancak bu gerçekleşmedi. Hatta tam tersi yoğun çıkışlar yaşandı. Yurt dışı yerleşikler yılbaşından bu yana 2 milyar 385 milyon dolarlık hisse satışı yaptı.

3- YERLİ YATIRIMCI BORSADAN UZAKLAŞIYOR

Yabancı yatırımcı girişinin olmadığı yerde yükseliş umudu yerlilere kalıyor. Yerli yatırımcı ise yüksek faizin de etkisiyle borsaya pek ilgili değil. Hatta pek çok yatırımcı borsa hesabını kapatıyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun verilerine göre, yatırımcı sayısı dört ayda 1,2 milyon kişi azaldı. Yatırımcı sayısı 7,1 milyon kişiye indi.

4- HALKA ARZLARA İLGİ DÜŞÜK

Özellikle pandemi ile başlayan süreçte halka arzlar borsadaki yükselişin tetikleyicisi olmuştu. Artık halka arzlara da pek fazla ilgi yok. Halka arz olan birçok şirketin hissesi açılıştan sonra düşüşe geçti. BİST100 "Halka Arz" endeksi de bu ay yüzde 6 civarında geriledi.

5- VOLATİLİTE YÜKSEK

Borsada volatilite, yani oynaklık çok yüksek seviyede. Hisse bazlı ayrışma da yaşanıyor. Borsa artıya geçse bile yüksek oranlarda düşüş yaşayan hisseler olabiliyor. Pek çok hissede yatırımcılar ciddi kayıplarla karşı karşıya. Bu durumun psikolojik etkisi nedeniyle yatırımcılar zarardan satış yapabiliyor. Durum böyleyken yeni hisse almaktan da çekiniyorlar.

6- ŞİRKET BİLANÇOLARI ZAYIF

Borsada ikinci çeyrek bilanço dönemi kısa bir süre önce bitti. Çoğu şirketin bilançosu beklentinin altında kaldı. Özsermaye ve karlılıklarda azalmalar yaşanıyor. Üçüncü çeyrek bilanço dönemi için de tahminler pek iyi değil. Ekonomik aktivitede yaşanan zayıflama bunun önemli bir nedeni. Diğer nedeni ise ihracatçı şirketlerin döviz kurları nedeniyle maliyet baskısı altında olmaları.

7- DÖVİZ KURLARI YATAY

Genellikle borsa ile döviz kurları arasında paralel bir ilişki yaşanır. Dolar/TL'de yaşanan artış, bir süre sonra borsaya da yükseliş olarak yansır. Bu sene kurlar yatay bir seyir içinde seyretti. Borsanın tahminlerin altında bir performans göstermesinin nedenlerinden biri de bu.