Borsayı zorlayan nedenler

Yüksek enflasyon ortamında olduğumuz için borsanın yatay seyretmesi bile düşüş anlamına geliyor. Borsa yatırımı yapanlar yıllardır bu sorunu hissediyor. Borsanın önünde hala çok ciddi sınavlar var. Uzmanlara göre, Borsa İstanbul'da baskının devam etmesine neden olabilecek 5 gelişmeye bakalım.

1- YATIRIMCI BORSADAN UZAKLAŞIYOR

Yerli yatırımcı borsadan uzaklaşıyor. Yaşanan fon krizinin ardından 100 bin bakiyeli hesap kapatıldı. Sayı 2000'lerdeki borsa küskünleri kadar ciddi bir soruına işaret etmese de oldukça yüksek. Borsada bir ara yatırımcı sayısı 8 milyonu aşmıştı. Eylül ayında 7 milyonun altına indi.

2- YABANCI İLGİSİ ZAYIF

Yabancı yatırımcı oranı sürekli geriliyor. Yabancı oranı, yeni ekonomi politikasının uygulanmaya başlamasıyla dipten toparlanma yaşamıştı. Önce siyasi gelişmeler ardından da fon krizi oranın düşmesine neden oldu. Yabancı yatırımcı payı 2019'da yüzde 65 seviyesindeydi. Haziran 2026'da yüzde 40'ları aşsa da bugün yüzde 37 civarında seyrediyor.

3- SIKI PARA POLİTİKASI DEVAM EDİYOR

Borsanın en büyük rakibi faiz. Faizler yüksek oldukça daha fazla yatırımcı sabit getirileri tercih ediyor. Merkez Bankası faiz indirim adımlarına devam etse dahi sıkı para politikasının da enflasyon kontrol altına alınana kadar sürmesi bekleniyor.

4- FONLARIN TASFİYE SÜRECİ DEVAM EDECEK

Fonlarda tasfiye sürecinin en az 5-6 ay sürmesi bekleniyor. Fonlar bu süreçte ellerindeki hisse senetlerini nakde çevirmeye çalışacak. Bu da hisselerde düşüş yaşanabileceği anlamına geliyor. Düşme potansiyeli olması, fiyat düşüşüne rağmen yatırımcı girişini kısıtlıyor.

5- MSCI

Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, Türk hisse senetlerinin belirli endeks değişikliklerini geçici olarak durdurdu. Yapılan açıklamada,, hisselerde koordineli işlem şüphesi olduğu dile getirildi. Borsaya açık bazı küçük ölçekli şirketlerle yakın ilişkili fonların bulunduğuna vurgu yaptı. MSCI, fonlarla ilgili yapılan düzenlemeler için ise, "Atılan adımlar henüz başlangıç aşamasında" dedi. MSCI, Türkiye'ye Haziran2027'ye kadar da süre verdi. Bu süreçte fiili düzenlemelerin daha da artmasını istiyor. Bu tarih yaklaştıkça borsa üzerinde stres artabilir.