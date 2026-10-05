Cepte 5G'yi yaygınlaştırabilecek karar

Önceki limit oldukça düşük kalmıştı. Sadece giriş segment telefonlar satın alınabiliyordu. Tutarın iki kata çıkması ile orta segment telefonlar da 1 yıl vade ile satın alınabilecek.

Mobil iletişim sektörünün en büyük talebi, 12 ay taksitin fiyat limitine bağlı olmadan uygulanması. Ancak bu talep uygulanmakta olan sıkı ekonomi politikası ile çelişiyor. Hayata geçirilmesi yakın zamanda zor gözüküyor.

Mobil İletişim Araçları Ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, uygulamayı bu haliyle de olumlu karşıladıklarını söylüyor. Turnacı'ya göre satışlarda hareketlilik yaşanabilir. Beklentileri birkaç ay içerisinde yüzde 10 civarında bir satış artışı yaşanması.

5G'Lİ CİHAZA ERİŞİM

Türkiye 1 Nisan itibarıyla 5G teknolojisine geçti. 12 ay taksit için limitin 20 bin liradan 40 bin liraya çıkarılması bu açıdan da önemli. Hemen hemen tüm markaların 40 bin lirayı aşmayan fiyatta orta üst segment ürünleri mevcut. MOBİSAD Başkanı Turnacı, düzenleme sayesinde yeni teknolojinin daha hızlı yaygınlaşabileceğini düşünüyor.

KREDİ KARTINA TAKSİT YOK

BDDK'nın uygulaması sadece tüketici kredilerini kapsıyor. Telefon satın alırken kullanılan krediler için geçerli. Faiz oranları bankadan bankaya göre değişiyor. Kredi kartında cep telefonu için taksit seçeneği yok.