Ekonomide yoğun hafta

Merkez Bankası 2025 yılının son faiz kararını 11 Aralık'ta açıklamıştı. 2026'nın ilk faiz kararını ise 22 Ocak günü duyuracak. Banka Aralık ayı toplantısında faizi 150 baz puan indirmişti. Ocak ayı için beklenti de 150 baz puanlık indirim.

Kasım ayında Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine gelecek toplantılarda 100 baz puan indirim ile devam edeceği yönünde tahminler yapılıyordu. Ancak iki gelişme bunu değiştirdi. Birincisi enflasyonun Kasım ve Aralık aylarında tahminlerin altında gelmesi. İkincisi vergi ve harç oranlarının yeniden değerleme oranının altında artırılması. Bu iki gelişme faizde 150 baz puanlık beklentinin kuvvetlenmesinin önünü açtı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yaptığı açıklamalarda üç noktaya dikkat çekiyor.

Kira, eğitim ve gıda... Bu üç alan geçen yıl enflasyon hedefinin tutmamasının başlıca nedenleriydi. Bu yıl her başlıkta da enflasyonun gerilemesi bekleniyor. Bu da enflasyon beklentilerini ve buna paralel faiz indirim tahminlerini etkiliyor.

Gelecek hafta Cuma günü iki kredi derecelendirme kuruluşu birden Türkiye raporunu paylaşacak. Fitch Ratings'in Türkiye'nin görünümünü pozitife yükseltmesi bekleniyor. Notu değiştirmeyeceği düşünülüyor. Moody's de Türkiye'nin not görünümünü durağan seviyesine indirmişti. Ondan hem not artışı hem de not görünümü değişikliği beklenmiyor. Ekonomistler yine de olası bir not artışı sürprizinin yaşanabileceğini dile getiriyor.

Bu takvimin dışında, tüketici güven endeksi, konut istatistikleri ve imalat verileri takip edilecek. Yurt dışında ise ABD'de revize büyüme rakamı, Japonya'da faiz kararı belli olacak.