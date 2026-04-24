Elektrikli otomobillerde patinaj

Benzinli araçları yüzde 21 ile dizel, yüzde 17 ile hibrit ve yüzde 16 ile LPG'li otomobiller izliyor. Son sıra ise yüzde 14 ile elektrikli araçlar geliyor. Yani her 100 kişiden sadece 14'ü "ilk tercihim elektrikli araç almak olur" diyor.

Araştırmaya göre temkinli olunmasının en büyük nedeni, batarya ömrü ve şarj istasyonu altyapısının yetersizliği. Her iki gerekçe de yüzde 27 ile birbirine yakın oranda. Katılımcıların diğer endişeleri yüzde 19 ile fiyatların yüksek olması ve yüzde 18 ile yaşanan değer kaybı.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAM) raporuna göre, otomobillerin fiyatı son bir yılda yüzde 22 arttı. Yıllık artış, benzinli araçlarda yüzde 20,4, benzin-LPG'li araçlarda yüzde 18,9, dizel araçlarda yüzde 18,5, hibrit araçlarda yüzde 21,4, elektrik araçlarda ise yüzde 10,4 oldu. Elektrikli araçlar enflasyon karşısında açık ara farkla değer kaybı birincisi oldu.

"YENİ" TEKNOLOJİ "ESKİ" TEKNOLOJİ OLUYOR

Elektrikli araçlarda teknoloji, diğer modellere göre çok daha hızlı gelişiyor. Bugün aldığınız bir araç sadece bir senede eski teknoloji haline gelebiliyor. Bu konuda Çinlilerin de etkisi büyük. Art arda yeni teknolojileri duyurması Avrupalı ve ABD'li firmaların da adımlarını öne çekmesine neden oluyor.

Türkiye'de geçen yıl elektrikli araçların pazar payı yüzde 17 seviyesine çıktı. Araştırmalar elektrikli araç satışının bir anda değil yavaş yavaş artacağını ortaya koyuyor.

ÇEVRESEL DUYARLILIK SON SIRALARDA

İlgiyi azaltan nedenler olduğu gibi, satışı artıracak etkenler de var. Elektrikli otomobil alanların temel gerekçesi yakıt tasarrufu. Anket katılımcılarının yüzde 40'ı, en önemli neden olarak bunu gösteriyor. Yakıt tasarrufunu, yüzde 20 ile düşük bakım maliyeti, yüzde 17 ile teknolojik yenilik , yüzde 14 ile çevresel duyarlılık ve yüzde 10 ile vergi avantajı takip ediyor.