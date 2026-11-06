Emekli zammında iki senaryo

Bakan Şimşek'in açıklaması çalışmaların başladığını ve kaynağın ayrıldığını netleştirmiş oldu. Net olmayan ise düzenlemenin detayı. Aralık ayında Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemeye ilişkin iki tahmin öne çıkıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz-Ekim ayları arasında yüzde 8,29'luk enflasyon farkı hakkı doğdu. Kasım ve Aralık aylarındaki aylık enflasyon gerçekleşmeleri bileşik olarak bu orana eklenecek. Oranın kabaca yüzde 12 seviyesinde olmasını bekliyor.

Uzmanlar ek zam için masada iki senaryo olduğunu düşünüyor; refah payı artışı veya seyyanen zam.

Refah payı artışı yapılırsa yüzde 12'lik zam artırılacak. Artış oranının ise 3-8 puan arasında olması bekleniyor.

5 puanlık refah payı artışı kök aylığı 20 bin lira olanların emekli maaşına 3 bin 400 liralık zam olarak yansır. Aylıkları 23 bin 400 liraya çıkar. 8 puanlık bir refah artışı ise emekli maaşlarını 24 bin liraya yükseltir. Ancak en düşük emekli aylığı artırılmazsa, enflasyonun çok altında kalan bir artış ile karşı karşıya kalabilirler. Bu nedenle en düşük emekli aylığının artırılmama olasılığı çok düşük. En düşük emekli aylığı artırılsa dahi milyonlarca emekli refah payı artışına rağmen en düşük emekli aylığı almaya devam edebilir.

Enflasyon farkı üzerine 5 puanlık refah payı artışı 25 bin liralık emekli aylığını 29 bin 250 liraya, 30 bin liralık aylığı 35 bin 100 liraya, 40 bin liralık aylığı 46 bin 800 liraya çıkarır.

8 puanlık refah payı artışı ise 25 bin liralık aylığı 30 bin liraya, 30 bin liralık aylığı 36 bin liraya, 40 bin liralık aylığı 48 bin liraya yükseltir.

SEYYANEN ZAM DA MASADA

Tüm emeklilere seyyanen zam yapılması kök aylık alanlar için daha yüksek bir tutara işaret ediyor.

Enflasyon farkı üzerine 5 bin liralık seyyanen zam kök aylığı 20 bin lira olanların alacağı tutarı 27 bin 400 liraya çıkarabilir.

Emekli aylığı 25 bin lira olanların maaşı 33 bin liraya, 30 bin lira alanların 38 bin 600 liraya, 40 bin lira alanların ise 49 bin 800 liraya yükselir.

ARTIŞ KADEMELİ Mİ OLACAK?

Her iki senaryoda da kademeli artış sisteminin uygulanması da mümkün. Prim gün sayısı ve yaşa bağlı olarak kademelendirme yapılabilir.

Yani daha fazla prim gün sayısına sahip olanlar daha yüksek refah payı ya da seyyanen zamma hak kazanabilir.

Bu uygulama sadece 60 ya da 65 yaş üzerine de yapılabilir. Henüz kesinleşmiş bir karar yok.