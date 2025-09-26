Enerji ithalatında Rusya'nın payı yüksek

Türkiye enerjide büyük ölçüde dışa bağımlı bir ülke. İthalat oranı özellikle petrol ve doğalgazda yüksek, yüzde 90'nın üzerinde.

Petrol ve doğalgaz fiyatlarının yükseldiği 2022 yılında 100 milyar dolarlık fatura ile karşılaşıldı. Küresel enerji krizinin hafiflemesiyle bu fatura 2023'te 69,1 milyar dolara, 2024'te 65,6 milyar dolara indi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun raporuna göre, 2024'te Türkiye toplam 30 milyon ton ham petrol ithalatı gerçekleştirdi. Bunun 16,9 milyon tonluk kısmı Rusya'dan sağlandı. Yani yüzde 56'sı. Rusya'nın ardından 4,7 milyon ton ile Irak, 2,9 milyon ton ile Kazakistan ve 1,6 milyon ton ile Suudi Arabistan geliyor. Rusya'nın alt basamağındaki 3 ülkeden yapılan toplamı Rusya'dan yapılan ithalatın yarısı kadar.

Doğalgazda durum biraz daha farklı. Boru gazı ve LNG olmak üzere iki farklı türde doğalgaz ithal ediliyor. 2024'te gerçekleştirilen 52,1 milyon metreküplük ithalatın 39,5 milyon metreküpü boru gazı ile yapıldı. 12,5 milyon metreküpü LNG olarak satın alındı.

LNG'de ABD'nin payı yüksek. Ancak LNG'nin toplamdaki payı düşük olduğu için büyük bir yer kaplamıyor. Rusya ise borularla yapılan gaz ithalatının yine yarısından fazlasını karşılıyor. Aralık 2024'te yapılan 4,4 milyon metreküplük boru gazı ithalatının 2,8 milyonu Rusya'dan gerçekleşti. 1 milyon metreküplük kısmı Azerbaycan'dan yarım milyon metreküpü İran'dan geldi. LNG'yi bile dahil ettiğimizde Rusya'nın doğalgaz ithalatındaki payı yüzde 41 ile yüksek bir seviyede.

Türkiye ABD'den LNG ithal etmek için anlaşmaya vardı. Uzmanların bu konudaki uyarısı maliyet temelli. Çünkü LNG, boru gazına göre çok daha pahalı. LNG piyasa dinamiklerinden etkileniyor ve fiyatı sürekli değişebiliyor. Boru gazı ise uzun vadeli kontratlarla satın alınıyor. Dolayısıyla fiyat gelişmelerinden etkilenmiyor. Bu da üretimde fiyat kaynaklı oluşabilecek sorunların önüne geçiyor.