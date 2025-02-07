Enflasyon Raporu'ndan hangi mesajlar çıktı?

İlk toplantıda değişiklik beklenmiyordu. Merkez'in ikinci ya da üçüncü toplantıda enflasyon tahmininde artışa gidebileceği düşünülüyordu. Geçen yılın ilk toplantısında enflasyon hedefinin neden değiştirilmediği sorusu Akçay'a sorulmuş, Akçay da "Merkez Bankası hedefinin iddialı olması" gerektiği yanıtını vermişti. Bu nedenle Banka'nın yine benzer bir yaklaşım sergileyebileceği düşünülüyordu.

Merkez Bankası tahmin alt ve üst bandını da 3 puan revize etti. Yıl sonu tahminini yüzde 19-29 arasına yükseltti. Başka bir deyişle enflasyon yüzde 29 olarak gerçekleşirse Merkez Bankası enflasyon tahminini tutturmuş olacak.

Enflasyon tahmininin artması politika faizinin seviyesi için oldukça önemli. Çünkü politika faizi bu tahmine göre belirleniyor. Bazı yatırım kuruluşları yıl sonu için politika faizi tahminlerini yüzde 28 olarak belirlemişti. Bu toplantının ardından beklentilerinde değişim olabilir.

TÜKETİCİ KREDİLERİNE DÜZENLEME SİNYALİ

Toplantıda birçok konuda önemli mesajlar verildi. Karahan iç talepteki seyrin enflasyondaki düşüşü desteklediğini söyledi. Ancak Aralık ayında kredi kullanımının ve kredi kartı harcamalarının arttığına dikkat çekti. "Tüketici kredilerinin ılımlı bir patikada kalmasını sağlayacağız." dedi. Bu cümle kredilere düzenleme gelebileceği şeklinde yorumlandı.

Karahan, faiz indirimleri için otopilotta beklemediklerini dile getirdi. Her karar öncesi verilere baktıklarını ifade etti. Bu toplantının en dikkat çeken açıklamasıydı. Çünkü piyasa faiz indirimlerinin seri şekilde devam edeceğine inanıyordu. Açıklama sonrası bunun olmama ihtimali arttı. Akabinde Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi yüzde 2 değer kaybetti.

Başkan Karahan dezenflasyon sürecinde üç önemli noktada adım atmanın önemine değindi;

-TL mevduatın payının artması ve Kur korumalı mevduatın kademeli olarak azalması

-Kredilerdeki dalgalanmanın önüne geçilmesi

-Sistemdeki fazla likiditenin çekilmesi

TL VE YAPIŞKAN ENFLASYON YORUMU

Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay ise kur geçişkenliğinin hala yüksek olduğunu dile getirdi. Bu nedenle TL'nin reel değerlenmesinin bir süre daha devam etmesinin elzem olduğunu ifade etti. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu için kur tahmini ortalamaları 43 TL olarak belirlenmişti.

Akçay, "Enflasyon yüzde 30 düzeyinde yapışkan olacak" söylemlerine "Biliyormuş gibi söyleyen çok insan var. '30'larda takılır, inmez.' Nereden biliyorsunuz? Yani neye istinaden bunu söylüyorsunuz? '30'a inmesi için maliyetin çok yüksek olması gerekiyor.' Belki çok yüksek olacak maliyet. Belki hiç yüksek olması gerekmeyecek." yanıtını verdi.