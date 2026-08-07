Enflasyon tahmini (hedefi) değişir mi?

Yılın üçüncü Enflasyon Raporu toplantısında ara hedefte değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Yıl sonu için ara hedef şu anda yüzde 24. Eğer "tahmin aralığı" uygulamada kalsaydı ve güncellenseydi, 23-29 aralığına çıkarılması olasıydı. Ancak bir rakam duyurulmadı.

“ARA HEDEF” İLE “TAHMİN ARALIĞI”NIN NE FARKI VAR?

Ara hedef Merkez'in bağlı kalacağını taahhüt ettiği politikayı yansıtıyor. Para politikasını bu hedefe ulaşmak doğrultusunda belirliyor. Tahmin aralığı ise yaşanan gelişmeler karşısında aşağı ya da yukarı yönlü güncellenebilen enflasyon beklentisini yansıtıyor. Yani biri çok değişiklikler olmadan sabit tutulurken, diğeri değiştirilebiliyor.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da ara tahmin uygulamasını farklı makroekonomik senaryolara karşı esnekliği korumak için devreye aldıklarını söylemişti. Ancak savaş nedeniyle enflasyon baskısı hızlı artınca yeni devreye alınan uygulamaya da kısa sürede ara verilmiş oldu.

FAİZ DEĞİŞİKLİĞİ SÜRPRİZ OLUR

Önümüzdeki toplantıda Banka'nın ara hedefi değiştirmesi sürpriz olur. Çünkü resmen duyurulmamış olsa da tahmin aralığında üst bant zaten yüzde 30'lara yakın. Yıl sonu için piyasa beklentisi de yüzde 29-30 civarında seyrediyor. Bu yüzden ekonomistler Merkez'in değişiklik yapmasını gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyor.

Merkez Bankası tahminlerini belirlerken birçok makroekonomik değişkene bakıyor. Son dönemde beklentiyi bozan petrol fiyatları olmuştu. Raporda yine petrol fiyatlarına vurgu yapılacaktır. Özellikle eşel mobil sisteminin sona erecek olmasının etkilerine ilişkin yapılan tespitler odak noktasında olacak.

VATANDAŞ NE DİYOR?

Hanehalkının Temmuz'da 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi geçen aya göre 1,19 puan azaldı, yüzde 44,94'e geriledi. Yine de oldukça yüksek bir oran.

TCMB anketinde vatandaşlara gelecek 12 aylık enflasyon beklentileri de soruluyor. Her 100 kişiden 64'ü bir yıl sonra enflasyonun mevcut seviyenin üzerinde olacağını düşünüyor. "Altında olur" diyenlerin oranı yüzde 17,63, "Aynı seviyede kalır" diyenlerin oranı yüzde 18,39...

Haziran ayında yapılan ankette enflasyonun 12 ay sonra mevcut seviyenin üzerinde olacağını düşünenlerin oranı 2 puan daha yüksekti. Yani kısmen olumlu gözükebilir. Ancak Ocak ayındaki anket ile kıyaslarsak 6 puanlık yükseliş söz konusu. Hanehalkında enflasyonun düşeceğine dair inancın oluşması kısa vadede çok kolay değil.