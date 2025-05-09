Enflasyon tahmini yine artacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e göre, yaşananların tek nedeni içeride yaşanan gelişmeler değil. Bakan Şimşek, hafta içerisinde TGRT Haber yayınında yaptığı konuşmada, "Birçok ülkeden çıkışlar oldu, bazı ülkelerin CDS'leri arttı" dedi. Carry trade tarafında görülen çıkışların dış gelişmelerden de etkilendiğini ifade etti.

Yaşananların enflasyon üzerindeki etkileri dikkatle takip ediliyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis'te yaptığı sunumda, enflasyonun ana eğiliminde yükseliş yaşandığını söyledi. Göstergelerin yıllıklandırılmış enflasyonun yüzde 30'un biraz üzerinde olduğunu ima ettiğini dile getirdi.

Merkez Bankası yılın İkinci Enflasyon Raporu Toplantısı'nı 22 Mayıs'ta gerçekleştirecek. 7 Şubat'ta gerçekleştirilen ilk toplantıda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 21'den yüzde 24'e çıkarılmıştı. (Enflasyon tahmininin üst bandı yüzde 29) Mevcut şartlar göz önüne alındırıldığında bu toplantıda da bir artışa gidilebilir. Artık piyasadaki tahminler de yüzde 30'un üzerinde.

Yabancı kurumların 2025 sonu enflasyon tahminleri:

S&P %33,0

Fitch Ratings %34,3

JPMorgan %30,5

Enflasyonda tahmininin tutma ihtimalini azaltan bazı başlıklar var:

*Döviz kurlarında yaşanan yükseliş (Euro/TL bu yıl yüzde 19 yükseldi)

*Zirai don nedeniyle gıda fiyatlarında yaşanabilecek artış.

*Yüksek faize rağmen kredi ve kredi kartı kullanımının artıyor oluşu

*Turizm sezonu öncesi yaşanan fiyat yükselişleri