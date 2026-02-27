Enflasyonda kritik dönemeç

Enflasyonun Şubat ayında da yüksek gelmesi bekleniyor. Bu konuya önceki gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da değindi. "Bu sene Ocak-Şubat yine beklentilerin üstünde ama bunu mevsimsel gecici bir etki olarak görüyoruz." dedi. Piyasada Şubat için enflasyon tahminleri yüzde 2,5 ila 3 arasında değişiyor. Yani yüksek oran beklentisi artık piyasada kanıksanmış durumda. Asıl sürpriz enflasyonun yüzde 2 civarında gelmesi olur.

Merkez Bankası yıl sonu tahmin aralığını yüzde 15-21 aralığına çekmişti. Ocak ayının ardından Şubat'taki olumsuz beklentiler enflasyonda yıl sonu hedefini zora soktu. Bu yönde düşünenlerin sayısı da artıyor. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran 2026 sonunda enflasyonu yüzde 25 olarak öngördüklerini söyledi. Arada dört puanlık bir fark var.

TÜFE yüzde 2,5 olursa iki ayda 7 puanlık bir artış oluşmuş olacak. Enflasyonun daha sonraki 10 ayda, her ay yüzde 1,1'i geçmemesi gerekecek. Bu, Eylül gibi her yıl yüksek enflasyon görülen ayları da hesaba kattığımızda pek mümkün görülmüyor.

PETROL ENDİŞESİ

Brent petrolün varil fiyatı bu ay yüzde 15 yükseldi. ABD-İran arasındaki gerilimle daha da yükselme potansiyeli barındırıyor. Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke. Bu nedenle petrol fiyatının gidişatı enflasyon hedefi ile oldukça ilişkili. Merkez Bankası yılın ilk Enflasyon Raporu'nda 2026 petrol fiyat tahminini ortalama 61 dolardan 60 dolara düşürdü. Yani fiyatın çok hızlı çıkmaması ve ilerleyen aylarda gerilemesi gerekiyor. Eğer fiyat daha da yükselir ve bir süre düşmezse sadece Merkez'in değil, piyasadaki enflasyon tahminleri bile zora girer.