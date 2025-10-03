Enflasyonda önemli detaylar

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, tüketici fiyat endeksi geçen ay yüzde 3,23 arttı. Yıllık enflasyon 15 ay sonra ilk kez yükselerek yüzde 33,29'a çıktı. Enflasyonda aylık artış beklentisi yüzde 2,5'ti. Tahminlere göre 0,7 puanlık bir sapma var. Düşük gibi görülse de sene sonuna yaklaşmamız nedeniyle oldukça önemli bir artış.

Öncelikle yükselişte üç önemli kalem dikkat çekiyor; Eğitim, gıda ve giyim.

*Eğitim fiyatlarında artış öngörülüyordu ancak bazı alt ürünlerde fiyatlar yüzde 60'ın üzerinde yükseldi. Örneğin üniversite eğitim ücreti yüzde 61 artışla zam şampiyonu oldu. Üniversiteler senede bir fiyat artırdığı için normal gelebilir. Ancak yıllık enflasyonun yüzde 33 olduğu yerde neredeyse iki katlık bir artış yaşanması dikkat çekici.

*Gıdada ise zirai don ve kuraklık etkisi önemli ölçüde hissedildi. Veriler diğer ürünlerde de artış olduğunu ortaya koyuyor. Yumurta, tavuk eti, sıvı yağ, tereyağı... Hatta denizlerde av yasağının kalktığı ay balık yüzde 19,16 zamlandı. Yani tek etki zirai don ve kuraklık değil.

*Giyim kaleminde mevsim dönüşünün etkisi hissedildi. Sonbahar geldiği için yazlıklar gidiyor, kışlıklar satışa çıkıyor. Haliyle fiyatlar da artıyor.

*Yılın ilk 9 ayında enflasyon yüzde 25,43 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın ara hedefi olan yüzde 24 şimdiden aşıldı. Enflasyon tahmin aralığı (Yüzde 19-29) riske girdi. Yılın bitimine 3 ay var ve her ay enflasyonun kabaca yüzde 1 olması gerekiyor. Bu da oldukça zor.

*Eğitim fiyatları için "mevsimsel-geçici" etki demek doğru olabilir. Ancak gıda fiyatları için şu an bu tanım geçersiz. Eskiden mevsim dönüşlerinde fiyatlar ucuzlarken şu an artıyor. Kışlık meyve-sebzelerin raflarda daha fazla yer almasıyla gıda enflasyonu yeni sürprizler yapabilir.

*Merkez Bankası'nın sene sonuna kadar 2 toplantısı kaldı. Bu iki toplantıda da 200 baz puanlık bir faiz indirimi öngörülüyordu. Bu tahmin değişebilir. Yıllık enflasyon 15 ay sonra ilk kez arttı. Birçok ekonomist dezenflasyon sürecinin tehlikeye girdiğini düşünüyor. Bu da daha düşük faiz indirimi demek.

*Daha düşük faiz indirimi kredilerde daha yavaş gevşeme yaşanması anlamına geliyor. Kredi faizlerinin yavaş düşmesi ise hem vatandaşın hem iş dünyasının finansmana erişim sorununu daha da büyütüyor.