Enflasyonu konuşmaya devam edeceğiz

Yeni ekonomi politikasına Haziran 2023 itibarıyla başlandı. Bu tarihten 4 ay önce Şahap Kavcıoğlu yönetimindeki Merkez Bankası politika faizini %9'dan %8,5'e çekmişti. Enflasyon sorununu çözmek için ilk müdahale de geçen yıl Haziran ayında geldi. Faiz %8,5'ten %15'e çıkarıldı. Ardından kademeli bir şekilde %50 seviyesine çıkarıldı.

Enflasyon Mayıs ayında %75,45 ile zirveyi görmüştü. Muhtemelen yılı da %45 civarında tamamlayacağız. Merkez Bankası yılın son Para Politikası Kurulu toplantısında faizi 250 baz puan indirdi. Bu indirim enflasyon sorununun çözülmüş olduğu anlamına gelmiyor. Zaten metinde de net bir şekilde sıkı para politikasının süreceği mesajı verildi. Bu daha çok enflasyon ile faiz arasındaki farkın azaltılması amacıyla yapıldı. Gelecek yıl biz enflasyon sorununu konuşmaya devam edeceğiz. Şu an bulunduğumuz noktada enflasyon üzerinde olumlu ve olumsuz etkiler var...

Olumlu etkiler:

Reel faiz-Yüksek faizin gecikmeli etkisi

Finans piyasalarında istikrarsızlığın azalması

Dolar kurundaki sınırlı değişim

Üretim maliyetlerindeki artışın yavaşlaması

Olumsuz etkiler:

Hizmet enflasyonundaki katılık-Kira enflasyonundaki yüksek seyir

İşlenmemiş gıdalardaki fiyat belirsizliği

Reel sektör ve hanehalkının enflasyon beklentisinin hala yüksek olması

Piyasada dönem dönem likidite fazlası oluşması

Yeni yılda vergi ve harçlara gelecek zamlar