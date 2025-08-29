Eylül ayı takvimi yoğun

İlk olarak 1 Eylül Pazartesi günü ikinci çeyrek büyüme rakamları belli olacak. AA Finans'ın anketine göre ekonominin ikinci çeyrekte %3,87 büyümesi bekleniyor. Yılın tamamında büyüme rakamının %3,18 olacağı tahmin ediliyor. Türkiye ekonomisi 2024 yılında %3,2, 2023 yılında %4 büyümüştü.



Gözler büyüme verisinin ardından 3 Eylül Çarşamba günü Ağustos ayı enflasyonuna çevrilecek. Piyasa enflasyon tahminleri aylık %1,7 civarında. Enflasyon Temmuz ayında %2'nin üzerine çıkmıştı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yükselişin dönemsel etkiyle gerçekleştiği, geçici olduğunu vurgulamıştı. Enflasyonun rakamı piyasalar için önemli. Çünkü öngörülenden düşük gelen bir enflasyon verisi daha yüksek faiz indirimlerinin kapısını aralayabilir. Tam tersi bir durum da yaşanabilir.



Faiz kararı 11 Eylül'de açıklanacak. Hem Ağustos ayı enflasyonu hem de Eylül ayı için öncü harcama aktivitesi Merkez Bankası'nın ana odağında olacak. Ekonomistler 300 baz puanlık bir indirim bekliyor. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, indim için Merkez'in bu yıl 800 baz puan alanı olduğunu söylemişti. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ise yılın geri kalanında 1000 baz puanlık indirim yapılması gerektiğini dile getirmişti. Banka, sene sonuna kadar toplam 3 faiz kararı açıklayacak.



Enflasyon verisi ile Merkez Bankası faiz kararının arasında kritik bir gündem daha var. Yazının başında da belirttiğim gibi Orta Vadeli Program açıklanacak. Bu program 3 seneyi kapsayacak şekilde duyuruluyor, her yıl revize ediliyor. Büyüme, enflasyon, bütçe, cari açık gibi makro ekonomik veriler için hedefler paylaşılıyor. 3 yılda yapılacak reformlar ve hukuki düzenlemeler belirleniyor.



Bu gelişmelere ek olarak 15 Eylül'deki CHP kurultay davası da piyasaların odağında olacak.