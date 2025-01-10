Faiz indirim ihtimali neden yüksek?

Enflasyon Aralık ayında tahminlerin altında geldi. Aylık yüzde 1,03 olarak gerçekleşti. Bu uzun bir süredir bekleniyordu. "Hatta aylık düşüş birkaç ay gecikmeli geldi" diyebiliriz. Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitme ihtimalini artırdı. Ancak yılın özellikle ilk ayının enflasyonda yüksek seyir gözlendiğini belirtmekte fayda var. Hatta buna gecikmeli etki nedeniyle Şubat ayını da ekleyebiliriz. 23 Ocak'tan sonra verilecek ilk faiz kararı ise 6 Mart'ta. Bankanın Ocak ve Şubat ayı verilerini Mart ayı Para Politikası Kurulu toplantısında değerlendirme şansı olacak.



Merkez, bu yıl 12 değil 8 toplantı yapacak. Normal şartlarda yılın ilk 6-7 toplantısında faiz indirimi bekleniyordu. İkinci yarıda ise faizin pas geçileceği düşünülüyordu. Şimdi tahminler değişti. 8 toplantının 8'inde birden faiz indirimi bekleyen yatırım kuruluşları bile var. Ortak öngörü ise sene sonunda faiz oranının yüzde 30'lar seviyesine çekilecek olması. Banka, faiz toplantısı sayısının 8'e inmesi sonrası sözlü iletişimi de artıracak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan iş dünyası ile daha fazla bir araya gelecek. Bu toplantıların ilki 17 Ocak Cuma günü Eskişehir'de gerçekletirilecek. Bu daha önceki yıllarda da uygulanan bir yöntemdi.



Yüksek faiz oranları bankalar için sürdürülebilir değil. En büyük risk alınan borçların ödenmemesi. Sektörden yapılan açıklamalarda kredi geri dönüş oranlarının riskli seviyede olmadığı dile getiriliyor. Bunun yanında rakamlar yasal takibe düşenlerin sayısının arttığını gösteriyor. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, bireysel kredi ve kredi kartı ödemelerini zamanında yapmayarak yasal takibe düşenlerin sayısı 2024'te yüzde 40'a yakın arttı. 1 milyon 663 bin kişi kredi ya da kredi kartı borcunu ödemediği için takibe alındı. Her ne kadar çok fazla dile getirilmese de faiz indirimlerinin sürmesinin en büyük gerekçelerinden biri bu.