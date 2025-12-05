Faiz indiriminde beklentiler neden arttı?

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan geçtiğimiz hafta önemli açıklamalar yaptı. Aslında açıklamanın tarzı, içerikten daha önemliydi. Çünkü Karahan ilk kez televizyonlarda yayınlanması için bir program düzenledi. Bu durum ekonomistler arasında tartışmalara da neden oldu. Kimi bunu doğru bulurken, kimi beğenmedi. Merkez bankacılığı teknik konuları içerisinde barındıran bir alan. Yanlış bulanların ana görüşü, halk tarafından anlaşılmayacağı ya da yanlış anlaşmanın ortaya çıkabileceği şeklindeydi.

Karahan, canlı yayında dezenflasyonun sürdüğü mesajı verdi. Bu da 11 Aralık'taki toplantıda 150 baz puan faiz indirimine gidilebileceği tahminlerini doğurdu. Tahminin 200 baz puana çıkmasına neden olan şey ise büyüme ve enflasyon verileri.

- Büyüme rakamı Pazartesi günü açıklandı. Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte tahminlerin altında yüzde 3,7 büyüme kaydetti. Tarım sektörü yüzde 12,7 daraldı. Manşet verinin tahminlerin altında kalmasında bu durum etkiliydi.

- Diğer veri ise Çarşamba günü açıklanan enflasyondu. Enflasyon ise tersi sürpriz yaparak 30 ay sonra aylık yüzde 1'in altına indi. Karahan, Kasım enflasyonunun çok önemli olduğunu söylemişti. Eğer yüksek gelseydi, dezenflasyon süreci için risklerin arttığı düşünülecekti. Düşük gelmesi, Eylül ayındaki yüksek enflasyonun "yol kazası" olarak görülmesini sağladı.

Bir ülkede büyüme beklentilerden düşükse merkez bankası ekonomi hareketlendirmek için faiz silahını kullanmak ister. Bunun için de enflasyon üzerinde büyük riskler olmaması gerekir. Piyasanın açıklanan iki makroekonomik veriden sonra faiz tahminini artırmasının nedeni bu.

Merkez, kararını Perşembe günü saat 14'te açıklayacak. Faiz oranındaki değişim kadar metinde verilecek mesajlar da önemli olacak. Gelecek yıl bankanın politikasının ne olacağına dair ipuçları aranacak.